Praças históricas do Centro de Fortaleza serão reformadas até o meio de 2022; confira o que muda

Três áreas públicas do Centro de Fortaleza, de valor histórico significativo, atualmente, passam por obras. Sob a responsabilidade da gestão municipal e estadual, logradouros são reestruturados e devem ser devolvidos à população, conforme as projeções do poder público, entre o fim de 2021 e o primeiro semestre de 2022.

No rol das intervenções, estão as mudanças na Praça da Estação, Praça do Sagrado Coração e no Parque das Crianças. A requalificação também deve alterar a ocupação desses espaços e o uso dado aos mesmos, como pontos de parada do transporte coletivo.

Cidade da Criança /Parque da Liberdade

Legenda: A Cidade da Criança foi construída nos primeiros anos da República no Brasil Foto: Kid Junior

Na Cidade da Criança - Parque da Liberdade, ponto histórico da Capital, cuja construção ocorreu nos primeiros anos da República no Brasil e os registros de urbanização são do final da década de 1890 e início de 1900, a obra em curso deve ser a primeira, dos três locais, a ser finalizada. A estimativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) é que até dezembro de 2021 a intervenção seja concluída.

O logradouro de grande relevância, tombado pelo município em 1991, desde junho de 2020 passa por obras. Conforme a Seinf, atualmente as equipes atuam para garantir a finalização da recuperação dos prédios históricos situados dentro do parque, a recuperação estrutural da lagoa e na execução das 7 ilhas pedagógicas, que são estruturas voltadas ao entretenimento infantil, com diversos brinquedos.

Legenda: A Cidade da Criança está em obras desde junho de 2020 Foto: Kid Junior

Andamento da obra

Início da obras: junho de 2020

Previsão de término: dezembro de 2021

Obras executadas: 65%

O local foi revestido de piso drenante, cuja execução está em 90%, conforme a Seinf, e já foram concluídos também a pintura interna dos muros e a instalação de caixas d’água para atendimento dos prédios. Nas próximas etapas o projeto paisagístico deverá ser executado, e a estimativa é que mais de mil espécies de plantas, entre arbustos, árvores e palmeiras sejam plantadas no local.

O novo projeto, diz em nota a Secretaria, “prevê não só a restauração dos prédios históricos como também a criação de novos serviços, como a Casa do Ciclista que contará com bicicletário e vestiários, além de cafeterias e restaurantes”. Também serão estruturados: o Memorial da Liberdade, com a história do lugar, um posto de vigilância da Guarda-Municipal e um espaço administrativo e de apoio aos visitantes.

Praça Coração de Jesus

Legenda: A Praça Coração de Jesus foi inaugurada em 1880 Foto: Kid Junior

Já na Praça Coração de Jesus, situada vizinho à Cidade da Criança, as obras foram iniciadas em março de 2021 e devem seguir até o primeiro semestre de 2022. Inaugurada em 1880, o local tem como referência a Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

Atualmente, informa Seinf, as equipes trabalham na execução do piso drenante e dos mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras. O próximo passo será o início das fundações de 8 bancas de revistas a serem instaladas no logradouro, bem como a execução do paisagismo. Após as intervenções, um dos diferenciais, segundo a Prefeitura, é a garantia de itens de acessibilidade e a nova iluminação no local.

Legenda: As obras na Praça Coração de Jesus devem seguir até o primeiro semestre de 2022 Foto: Kid Junior

Andamento da obra

Início da obras: março de 2021

Previsão de término: 1º semestre de 2022

Obras executadas: 20%

Outro diferencial é que a área pública, há anos, abriga um terminal aberto de ônibus. Com a reestruturação o terminal ganhará outro aspecto, com plataformas elevadas e pavimentação. A estrutura metálica e de coberta do antigo terminal, diz a Seinf, será restaurada e instalada na Rua Sólon Pinheiro, situada na lateral do equipamento. A Rua Jaime Benévolo, localizada no entorno, também terá melhorias viárias.

24 linhas de ônibus foram transferidas do terminal aberto para ruas adjacentes desde o mês de maio de 2021 para a realização das obras, segundo a Etufor

Para o morador do Centro, guia de turismo e idealizador do Movimento Viva o Centro, Paulo Probo, as intervenções em curso garantem a reestruturação de espaços fundamentais para a memória da cidade.

De acordo com ele, no contexto da pandemia o Centro vivenciou distintos momentos de ocupação. Ele ressalta: “parte da nossa pauta é tentar uma harmonia com o pessoal do comércio, mas também queremos ultrapassar um pouco a visão que o Centro é só comércio. Acreditamos que é vida cultural, é possibilidade de moradia. O Centro pode ser um bairro turístico, cultural e residencial”.

Paulo explica que devido às restrições geradas pela pandemia, as ações culturais de ocupação dessas e de outras praças perderam força desde 2020, contudo, destaca que as obras são fundamentais, principalmente se seguirem os anseios da própria população de valorização da história e do uso desses espaços.

“Paramos na pandemia, mas agora eu já estou idealizando roteiros começando em setembro nas manhãs ou tardes de domingo. Com passeio de bicicleta. Esse é o novo formato da minha proposta de educação patrimonial a ser feito no Centro”, completa.

Praça da Estação

Legenda: A área de convivência na integração da Praça com a antiga Estação será ampliada Foto: Kid Junior

Na Praça Castro Carreira, a chamada Praça da Estação, as obras ocorrem desde julho de 2021, para integração do logradouro com a Estação das Artes, complexo cultural em construção pelo Governo do Estado que deve funcionar onde era a Estação João Felipe. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) da gestão estadual é responsável pela intervenção.

No local, trechos das ruas Doutor João Moreira e da 24 de Maio foram interditados para implantação de piso antiderrapante e isso fará com que, na integração da Praça com a antiga Estação, a área de convivência seja ampliada.

Legenda: De valor histórico significativo, a Praça da Estação passa por obras de revitalização desde julho Foto: Kid Jr.

Andamento da obra

Início da obras: julho de 2021

Previsão de término: Início de 2022 (obra completa da Estação das Artes)

Obras executadas: 60% (obra completa da Estação das Artes)

A SOP informou, em nota, que dentre outras ações da obra em curso, está a implantação do novo calçamento da praça. Contudo, embora questionada, a pasta não detalhou quais serão os grandes diferenciais entre a estrutura do antigo e do novo logradouro.

A história da Praça da Estação está diretamente conectada à primeira ferrovia do Ceará: a Estrada de Ferro de Baturité, cuja primeira viagem de trem foi em 1873. A estruturação da antiga estação localizada em frente a praça ocorreu anos depois. No período contemporâneo, além de relação com o transporte metroferroviário, o equipamento também é associado ao ponto de embarque e desembarque do transporte urbano.

Legenda: Projeção de como vai ficar a Praça da Estação Foto: Divulgação

Na década de 1970 houve a transferência de vários fins de linhas da Praça José de Alencar para a Praça da Estação. Nos anos 2000 essa ocupação chegou a ser interrompida. Mas em 2013, o local foi reativado como uma espécie de “terminal aberto” para passageiros do transporte coletivo.

Durante a realização da obra, nove linhas de ônibus foram desviadas, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). O órgão foi questionado se após as obras, os pontos de parada retornarão à praça ou serão redistribuídos em outras vias do Centro e informou que “ao final das obras, será avaliado o novo plano operacional das linhas”.

