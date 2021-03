Nono lote de vacinas contra a Covid-19 deve chegar ao Ceará na próxima semana, anuncia Camilo

O Ceará deve receber na semana que vem um novo lote de vacinas contra a Covid-19, segundo anunciou o governador Camilo Santana em live nas redes sociais nesta sexta-feira (12). Será a nona leva de imunizantes para o Estado.

"Temos previsão de receber novas vacinas nos primeiros dias da próxima semana porque nós sabemos que o grande caminho para superarmos esta pandemia e voltarmos à normalidade é a vacinação", informou o chefe do Executivo Estadual.

Não se sabe ainda quantas doses serão enviadas e nem de qual laboratório elas são. O governador teve um "longa reunião" para tratar de aquisição de vacinas na manhã desta sexta-feira.

Na última quarta-feira (10), 109.800 doses da CoronaVac chegaram ao Ceará. Com isso, o Estado já soma oito lotes e 805 mil vacinas recebidas desde o início da vacinação, em janeiro.

Sputink V

Na noite dessa quinta-feira (11), Camilo Santana se reuniu com governadores do Nordeste e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar sobre a vinda da vacina russa Sputnik V para o Brasil. Ficou definido que o imunizante integrará o Plano Nacional de Imunização (PNI). O Consórcio Nordeste, inclusive, anunciou proposta para compra de 39,6 milhões da vacina da Rússia.

Vacinômetro no Ceará

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

O Ceará já aplicou 559.890 doses de vacina contra a Covid-19 desde que a campanha teve início no Estado, em 18 de janeiro. Dados são do Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), atualizados ao meio-dia desta sexta.

Desse total, 398.043 pessoas receberam a primeira dose (D1), totalizando 83,54% de aplicação de doses distribuídas e 161.847 tomaram a segunda (D2), conferindo um total de 70,64% de aplicação dos imunizantes que foram distribuídos.

Na D1, 210.329 idosos acima de 75 anos foram vacinados, o que significa 97.76% da expectativa. 22.150 tomaram a 2ª dose.

167.726 trabalhadores da saúde tiveram a 1ª dose aplicada, o que significa 70,34% da meta de D1. Outros 123.769 já tomaram a D2 (59,95% do aguardado).