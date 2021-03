Consórcio Nordeste anuncia acordo para compra de 39 milhões de doses da vacina Sputnik V

O Consórcio Nordeste, do qual faz parte o Ceará, apresentará, nesta sexta-feira (12), proposta para compra de 39,6 milhões de doses da vacina Sputnik V, contra a Covid-19, ao Fundo Soberano Russo. O imunizante deve ser incorporado ao Plano Nacional de Imunização e será pago pelo Ministério da Saúde, com cada vacina custando nove dólares .

A vacina russa já está sendo aplicada em outros países, mas ainda não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser usada no Brasil. O Consórcio já havia acertado anteriormente a compra de 25 milhões de doses.

A negociação com o Fundo Soberano Russo foi iniciada ainda em 2020 e teve o governador baiano Rui Costa como principal articulador. A compra e a entrega dos imunizantes foram possibilitadas após aprovação e sanção da Lei 534/2021, que autoriza compra de vacinas por estados, municípios e setor privado.

Custo total

O Diário do Nordeste apurou que houve reunião entre os governadores nordestinos e o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (11), na qual ficou acertado que a Pasta compraria o lote. As doses, que já estão sendo fabricadas, devem chegar até julho. Há possibilidade de uma primeira remessa chegar ainda neste mês, o que é incerto.

O Ministério deve assinar contrato com o Fundo Soberano Russo ainda nesta sexta. No Brasil, a fabricação do imunizante ocorre em parceria com o laboratório União Química.

Mais doses no Brasil

O Governo Federal estima entre 22 milhões a 25 milhões de vacinas contra o novo coronavírus em março, segundo informou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na segunda-feira (8). O titular da Pasta, entretanto, já divulgou outras previsões com quantidades maiores — esta é a quinta redução anunciada.