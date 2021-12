Intervalo para dose de reforço da vacina contra Covid cai para quatro meses em Fortaleza

O intervalo entre a segunda e a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Fortaleza foi reduzida para quatro meses, conforme anunciou o prefeito José Sarto na tarde desta sexta-feira (3) pelas redes sociais.

Os primeiros agendamentos com esse prazo já serão feitos a partir da próxima segunda-feira (6), segundo disse o prefeito.

"Mais uma ótima notícia para a sequência de vacinação contra a Covid-19: Fortaleza vai reduzir o intervalo entre 2ª e 3ª doses para quatro meses. Na segunda-feira (6), iniciaremos os primeiros agendamentos nesse perfil", anunciou Sarto.

Ainda de acordo com o prefeito, a mudança permitirá que cerca de 300 mil pessoas tenham a dose de reforço antecipada para este mês. "Com a medida, cerca de 300 mil fortalezenses que receberiam a 3ª dose somente a partir de janeiro tornam-se aptos a serem beneficiados já neste mês de dezembro", destaca.

Vacinação do público geral

A aplicação da dose de reforço no público geral de Fortaleza teve início no último dia 20 de novembro. Até então, estava apto para receber a dose de reforço o público vacinado com a segunda dose da vacina contra a Covid há, pelo menos, cinco meses.

O intervalo seguiu o que foi definido pelo Ministério da Saúde na época. Agora, fortalezenses vacinados com a segunda dose há no mínimo quatro meses já podem receber a dose de reforço.

Primeira dose sem agendamento

Desde 15 de outubro, qualquer cidadão residente em Fortaleza pode tomar a primeira dose de vacina sem a necessidade de agendamento. Centros de vacinação específicos e por faixa etária recebem o público, que precisa fazer o cadastro na plataforma Saúde Digital.

Vacina da Janssen

Já o público imunizado com a vacina Janssen, aplicada em dose única, deverá receber uma segunda dose do mesmo imunizante. A indicação segue postulado pelo Ministério da Saúde.

Em razão disso, a continuidade ao esquema vacinal do público imunizado com o produto dessa marca depende da chegada de novas doses à Capital.

Balanço

Segundo balanço da prefeitura de Fortaleza, 99,8% da população adulta da cidade já tem pelo menos uma dose, ou dose única, da vacina contra a Covid-19. Na faixa etária acima de 18 anos, o total representa 1.930.479 pessoas, das quais 91,7% já estão com as duas doses ou dose única do imunizante.

PASSO A PASSO PARA O CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro. Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

VC REPÓRTER

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.