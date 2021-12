Fortaleza atinge 99,6% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra Covid-19

Fortaleza atingiu, na quarta-feira (1º), o índice de 99,6% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose, ou dose única, do imunizante contra a Covid-19.

Ao todo, 1.930.479 de pessoas, acima de 18 anos, receberam o fármaco contra a doença, desse total, cerca de 91,3% já estão o esquema vacinal completo — com duas doses ou dose única.

Desde janeiro, com o início da campanha de vacinação, já foram aplicadas 4.216.994 doses na Capital cearense, dessas, 2.083.484 equivalem à primeira dose, 1.853.798 referentes à segunda dose, 32.047 de dose única, e 247.665 foram de dose de reforço.

Mesmo com alto índice de imunização, Fortaleza segue atendendo a população para aplicação do imunizante que protege contra Covid-19, realizado através do agendamento diário de segunda e da dose de reforço.

Já o atendimento da primeira dose está liberado para pessoas a partir dos 12 anos, cadastrados há mais de 24h na plataforma Saúde Digital, em pontos específicos.

Passaporte vacinal

A procura pela vacina tem aumentado após instauração da exigência de passaporte vacinal para entrar em bares, restaurantes e eventos, segundo a Prefeitura de Fortaleza. A determinação do Governo do Estado está em vigor desde 22 de novembro, após um período educativo de uma semana.

O comprovante — para atestar a aplicação da dose única, das duas doses ou das três — pode ser apresentado de forma física (cartão de vacinação) ou digital. Por meio do ConecteSUS, do Ministério da Saúde, ou o Comprovante de Vacinação, gerado por meio do site Vacine Já, também disponível no App Mais Saúde Fortaleza.

Outra opção válida é aplicativo Ceará App, do Governo do Estado, onde é possível emitir o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19.

COMO EMITIR PASSAPORTE NO CEARÁ APP

Dose de reforço

A Prefeitura de Fortaleza segue aplicando a dose de reforço via agendamento, em idosos, população geral, abaixo de 60 anos, trabalhadores da saúde, e nos imunossuprimidos. Atualmente, o imunizante aplicado neste público é o da marca Pfizer, conforme disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

O agendamento deste público ocorre obedecendo ao intervalo de tempo de 150 dias (5 meses), entre a segunda e o reforço, exceto os imunossuprimidos, no qual o intervalo é de 28 dias, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.