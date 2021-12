Anvisa pede que fabricantes de vacinas testem eficácia contra variante Ômicron do coronavírus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pediu, nesta quarta-feira (1º), que fabricantes de vacinas contra a Covid-19 autorizadas no País testem o desempenho dos imunizantes no combate à nova variante Ômicron do coronavírus.

O órgão regulador informou, em nota, que solicitou a Pfizer, Instituto Butantan, Fiocruz e Janssen informações sobre os estudos em andamento para avaliar o impacto de novas cepas na eficácia e na efetividade dos imunizantes. A previsão da agência é de que dados das avaliações iniciais estejam disponíveis nas próximas semanas.

Nesta quarta, um terceiro caso da variante foi confirmado em São Paulo. Trata-se de um passageiro da Etiópia que desembarcou em Guarulhos, no último sábado (27), quando testou positivo para Covid-19.