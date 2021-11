Intervalo da dose de reforço contra a Covid-19 passa de 6 para 5 meses para todos os adultos

O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (16), que reduzirá o intervalo da dose de reforço de seis para cinco meses após o esquema vacinal completo (duas doses). Além disso, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com mais de 18 anos.

As informações foram divulgadas em coletiva, na manhã desta terça. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a logística para a dose de reforço dos demais públicos será definida pelos municípios.

A pasta, contudo, ainda fará a distribuição dos imunizantes para essa finalidade. O cronograma não foi divulgado.

Segundo o Ministério da Saúde, 100 milhões de pessoas estarão aptas a receber o reforço da vacina no Brasil. Essa vacina adicional, preferencialmente, será a Pfizer.

Segunda dose da Janssen

No caso daqueles que tomaram a dose única da Janssen, o cronograma será diferente. Segundo o ministro, esse público receberá uma segunda dose (D2), do mesmo fabricante, após dois meses da primeira aplicação. Depois de cinco meses, então, receberá a dose de reforço.

Dose de reforço no Brasil

No País, a dose de reforço começou ser aplicada em idosos e imunossuprimidos em setembro. Depois, os profissionais de saúde foram inclusos no calendário.

A determinação inicial era de que a aplicação deveria ocorrer após 28 dias da segunda dose (D2) para imunossuprimidos. Já para o público da terceira idade e profissionais de saúde o prazo era de seis meses. Naquele mesmo mês, Fortaleza começou a ministrar a dose adicional.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste