Instituto Myra Eliane e UFC premiam 3 trabalhos em Concurso de Monografias sobre história do Ceará

Os três autores vencedores do Concurso de Monografias "Pequena História do Ceará – uma releitura da obra de Raimundo Girão", realizado pelo Instituto Myra Eliane (IME), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), foram premiados na última terça-feira (19), em cerimônia realizada na reitoria da UFC. A obra lançada em 1953 é considerada um marco na historiografia do Estado.

O evento de premiação teve participação do presidente do IME, Igor Queiroz Barroso, e do reitor da Universidade, Cândido Albuquerque.

O primeiro lugar foi concedido à estudante Adriana Carolina Leão Carpi, da Universidade Estácio de Sá (São Paulo), pelo ensaio "Raimundo Girão: fonte e inspiração para uma história ambiental do Siará". Ela recebeu R$ 10 mil e um iPhone.

A acadêmica Mariana Antônia Santiago Carvalho, da UFC, autora da monografia "Pequena-grande história do Ceará: uma ode à historiografia cearense por meio da caneta de Raimundo Girão", levou R$ 5 mil e um notebook.

Completando o pódio, o terceiro lugar foi para Floriano Benevides de Magalhães Neto, do Centro Universitário Internacional (Ceará), autor de "Ensaio sobre a colonização, religiosidade e formação econômica do Ceará pela abordagem de Raimundo Girão". Pela obra, ele recebeu R$ 3 mil e um iPad.

Significado

O presidente do IME, Igor Queiroz Barroso, ressaltou que as incertezas enfrentadas durante a pandemia fizeram a todos “mais fortes, mais criativos e mais disruptivos”, enaltecendo também a emoção de estar em um ambiente cheio de significados como é a Universidade.

Legenda: Presidente do IME, Igor Queiroz Barroso, e o reitor da UFC, Cândido Albuquerque. Foto: Divulgação

O livro "Pequena História do Ceará", do historiador Raimundo Girão, ganhou uma reedição fac-similada pelo Instituto Myra Eliane, em coedição com a UFC. O lançamento em agosto de 2019 marcou os 66 anos da publicação original.

Produções literárias

Fundado em 2016 e sediado em Fortaleza, o IME desenvolve atividades no fomento à educação infantil, com base nos valores humanos. Na frente editorial, já são dez obras lançadas:

reedição do livro "O Cearense" (Parsifal Barroso)

"Olga Barroso - Na vanguarda da vida" (Juarez Leitão)

"Parsifal - Um intelectual na política" (Luís Sérgio Santos)

reedição de "Pequena História do Ceará" (Raimundo Girão)

"O Cearense 2018: a releitura da obra clássica de Parsifal Barroso" (Nathália Cardoso Maciel, Helias Joaquim da Silva e Ciro Leandro Costa da Fonsêca)

"O Cearense Revelado: uma jornada via DNA desvenda nossa ancestralidade" (Luís Sérgio Santos)

Através da vertente do Projeto Valores Humanos na Educação Infantil, o Instituto lançou ainda:

"O pavãozinho e a rosa: a verdadeira beleza" (Hugo Mendonça)

"Valores humanos para crianças" (autores diversos)

"Enciclopédia em cordel: a raiz da palavra educação “educare” e “educere”" (Marlone Gonzaga)

"Enciclopédia em cordel: educação infantil, caixas I e II" (Marlone Gonzaga).

