Complexo Educacional Myra Eliane retoma aulas presenciais e crianças comemoram

Logo no início da manhã, João Gabriel, 5 anos, se junta à turminha para cantar o ‘Bom dia’ com a professora que já o aguardava com mesas e cadeiras postas. Passado o período de maiores restrições sanitárias, por causa da pandemia, reencontrar as crianças foi uma alegria dobrada para alunos e professores na retomada gradual do Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso, em Caucaia.

Parte integrante do Complexo Educacional Myra Eliane, o Centro de Educação Infantil atende crianças entre 2 e 6 anos. No retorno gradual às aulas na própria escola já estão os estudantes de Infantil 4 e Infantil 5, como João Gabriel, que em fila seguiu com a turminha para atividade ao ar livre, não sem antes trabalhar a harmonização: em roda, trabalham a respiração com gestos de fraternidade em uma cultura pedagógica da não-violência.

Legenda: Retorno das aulas presenciais no Centro de Educação Infanti, do Complexo Educacional Myra Eliane Foto: Kid Junior

Adriana Siqueira Diretora escolar Aqui é um espaço de educação e de convivência. As crianças se sentem bem, por tudo que o Complexo Educacional Myra Eliane oferece”

De fato, o CEI Olga e Parsifal Barroso oferece muito: além das salas de aula equipadas (e adaptadas para os novos protocolos sanitários), o local conta com salas de música, dança, de artes, brinquedoteca, apenas para citar alguns.

Para muito além do equipamento está a pedagogia construtivista na reafirmação de valores humanos essenciais, um trabalho que passou pela formação pedagógica de todos os educadores e envolve diálogo permanente com as famílias.

Legenda: Retorno das aulas presenciais no Centro de Educação Infanti, do Complexo Educacional Myra Eliane Foto: Kid Junior

Situada na região do Grande Araturi, município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Complexo Educacional Myra Eliane transformou-se num instrumento referencial para educação das crianças da localidade, envolvidas em diferentes situações de vulnerabilidade, mas que encontram no ambiente escolar um lugar de acolhida.

Legenda: Retorno das aulas presenciais no Centro de Educação Infanti, do Complexo Educacional Myra Eliane Foto: Kid Junior

“Mantemos um diálogo permanente com as famílias, pois sabemos que para a educação, no que envolve a formação do caráter a partir da infância, é necessário que famílias e comunidade escolar estejam empenhadas com o mesmo propósito. As crianças se sentem tão bem acolhidas na escola que muitas vezes é onde elas se sentem à vontade para falar das próprias angústias, quando há, e desse modo buscamos criar maneiras de intervir positivamente”, explica Laurione Costa, coordenadora pedagógica do Centro de Educação Infantil.

O educar está amparado no projeto Valores Humanos na Educação ,que preza por amor, paz, verdade, retidão e a não-violência. O projeto é uma iniciativa do Instituto Myra Eliane em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil.

Legenda: Retorno das aulas presenciais no Centro de Educação Infanti, do Complexo Educacional Myra Eliane Foto: Kid Junior

Os professores relatam como os métodos trabalhados, criando-se um ambiente de paz e harmonia, ajuda até a mudar o comportamento de crianças se chegam ‘agitadas’. “Trazemos a base curricular do Ministério da Educação (MEC), mas sem deixar de observar as especificidades de cada criança. Por isso a arte é tão importante, inclusive na descoberta de talentos”, afirma a diretora Adriana.

Legenda: Retorno das aulas presenciais no Centro de Educação Infanti, do Complexo Educacional Myra Eliane Foto: Kid Junior

Ela não se esquece do dia em que, na cantina após o lanche, uma criança ficou parada observando as cores de uma tela na parede, composta pelo artista plástico Stênio Burgos (que compõe o acervo artístico do local). A obra do artista cearense havia encantado o menino, e dali surgiram novas ideias de aproximar ainda mais as crianças das artes.

Legenda: Retorno das aulas presenciais no Centro de Educação Infanti, do Complexo Educacional Myra Eliane Foto: Kid Junior

Atualmente, turmas de Infantil 4 e Infantil 5 participam do revezamento no sistema híbrido: uma semana com aulas presenciais e outra de forma remota, em casa, a partir de material didático fornecido pela escola. Da entrada à saída, equipes de funcionários mantém higienização dos equipamentos e materiais escolares.

Legenda: Retorno das aulas presenciais no Centro de Educação Infanti, do Complexo Educacional Myra Eliane Foto: Kid Junior

Entre as ações estão aferição de temperatura, assepsia das mãos com álcool em gel e desinfecção de mochilas. A expectativa da comunidade escolar é de que, tão logo as condições sanitárias permitam o retorno amplo, as 420 crianças atendidas pela escola-modelo possam se reencontrar pessoalmente e se beneficiarem de forma íntegra da proposta educacional oferecida pelo Instituto Myra Eliane.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza