Instituto Myra Eliane e Prefeitura de Caucaia assinam acordo para a educação de crianças

O Instituto Myra Eliane (IME) firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Caucaia, renovando a parceria entre a instituição e o órgão. O acordo de cooperação foi assinado na manhã desta quinta-feira (05), na sede da Prefeitura, pelo presidente do Instituto, Igor Queiroz Barroso e pelo prefeito de Caucaia, Vitor Valim.

O acordo de cooperação oficializa a cessão de profissionais da educação da Prefeitura do Município para atuação no Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso, equipamento do IME localizado no Parque Araturi, em Caucaia.

Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane É com muita satisfação que renovamos essa parceria, na certeza de que ela só tem a somar com o nosso propósito de contribuir com a educação infantil. Eu levei o complexo educacional para Caucaia para abençoar o povo desse lugar, trazer educação e ajudar"

Hoje, mais de 40 profissionais da educação, cedidos pela Prefeitura de Caucaia, atuam nas atividades do CEI. Todos eles passam por constantes treinamentos e capacitações voltadas à Educação em Valores Humanos (EVH), metodologia aplicada na escola entre crianças de 2 a 6 anos, com base nos Valores Humanos Universais (amor, paz, verdade, retidão e a não-violência).

Atendendo toda a comunidade

"O nosso trabalho começa pelo treinamento das professoras, passa para as crianças e chega às famílias. Assim, toda a comunidade é abençoada pelos valores humanos", ressalta Igor Queiroz Barroso.

Além do CEI, o projeto Valores Humanos é aplicado, ainda, em outras 409 escolas, distribuídas por 14 municípios do Ceará. Até agora, já foram mais de 41 mil crianças beneficiadas e mais de 4 mil colaboradores capacitados pelo Instituto, em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil.

