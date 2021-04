Educadores de Redenção participam de formação online em valores humanos e socioemocionais

O Instituto Myra Eliane realizou uma formação online com 70 professores, membros da Secretaria da Educação e coordenadores de escolas de Redenção, na última quinta-feira (29), com conteúdo voltado para competências socioemocionais aliadas aos valores humanos. A proposta é auxiliar os educadores e os alunos a lidarem melhor com as novas emoções provenientes do ambiente de sala de aula remota.

De acordo com o Diretor Pedagógico do Instituto, Vinícios Rocha, a formação trabalha conceitos importantes que devem ser aplicados desde a infância, para que depois o indivíduo siga por conta própria.

Vinícios Rocha Diretor pedagógico do Instituto Myra Eliane Nós partimos do pressuposto da importância de que as crianças aprendam a lidar com as próprias emoções desde cedo e ao longo de toda a vida. Nessa perspectiva nós trabalhamos conteúdos associados à aquisição da empatia, o cuidado com o outro, da amabilidade, da autoconfiança e da autoestima também, porque a gente julga que nesse período de pandemia isso é muito importante”

Durante os encontros, é realizada a escuta ativa e o acolhimento, construindo espaços de escuta sensível e de empatia com os educadores. “Foram reflexões que irão acrescentar não só na nossa prática pedagógica, mas para a gente como pessoa. Nós colocamos os valores humanos como base na nossa vida, na nossa prática, e eles fizeram essa reflexão de que a gente, vivendo esse momento difícil de pandemia, há mais de um ano que a gente trabalha remoto, a gente procura passar esses valores mesmo a distância, para as nossas crianças, para os nossos professores”, comenta Rocicler Oliveira, professora há 24 anos, formadora municipal do eixo Educação Infantil e agente pedagógica.

Promoção da educação infantil

Neste ano, a formação já passou por cidades como Milagres, Cascavel, Aquiraz, Maracanaú, Crato e Pindoretama. Os próximos encontros online devem acontecer com educadores de Maracanaú e Brejo Santo. Ao total, cerca de 1.600 professores foram beneficiados.

O Instituto Myra Eliane atua há cinco anos na promoção à educação infantil, com base nos Valores Humanos Universais, como amor, paz, verdade, retidão e a não-violência. A metodologia de ensino é aplicada no Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso, escola-modelo e um dos equipamentos do Instituto, além de outras 409 escolas, distribuídas por 14 municípios do Ceará. Até agora, já foram mais de 41 mil crianças beneficiadas.