Igrejas do Ceará podem receber 10% de público presencial, anuncia Camilo Santana

O governador Camilo Santana liberou, em anúncio neste sábado (10), a retomada gradual das atividades presenciais em Igrejas no Ceará. A partir de segunda-feira (12), os templos religiosos poderão receber até 10% da capacidade em celebrações.

Em virtude do agravamento da pandemia de Covid-19, o governo do Ceará havia suspendido atividades presenciais, sendo permitido apenas celebrações virtuais — sem público nas Igrejas, e atendimentos individuais.

Assista ao anúncio do governador:

"Após reunião com nosso comitê, analisando todos os indicadores da pandemia, com tendência de redução no número de casos, e as ações que temos realizado no sistema de saúde, ficou definido que estaremos reabrindo de forma gradual setores que estavam fechados", explicou o governador Camilo Santana.

Os detalhes dos protocolos de como será essa retomada constarão no decreto que deve ser publicado ainda neste sábado, conforme afirmou o governador.



Além da liberação de atividades presenciais nas igrejas, Camilo Santana anunciou que alguns setores começam a reabrir na segunda-feira, com horários distintos e ampliou as atividades nas escolas. No entanto, o Estado seguirá em lockdown aos fins de semana e terá toque de recolher diariamente entre 20h e 5h.

Veja o que muda

O Ceará continuará em isolamento social, com toque de recolher todos os dias das 20h às 5h;



Isolamento social rígido será mantido nos fins de semana, funcionando apenas as atividades essenciais;



Passarão a ser liberadas gradualmente algumas atividades comerciais e de serviços com 25% da capacidade, seguindo rigorosamente todos os protocolos sanitários estabelecidos pelo decreto;



Atividades estarão permitidas em horários diferenciados: algumas irão funcionar das 10h às 16h e outras das 12h às 18h;



Na educação, o ensino infantil, que estava liberado até os 3 anos, será ampliado, permitindo atividades presenciais para crianças de 4 e 5 anos, além do 1º e 2º ano do ensino fundamental, com 35% da capacidade;



Igrejas estarão autorizadas a receber no máximo 10% da sua capacidade;



Algumas atividades continuarão ainda sem liberação para avaliação do comitê;



Todos os espaços públicos e condomínios particulares continuarão restritos.