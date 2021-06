Grupos profissionais perdem prioridade de vacinação contra Covid para atendimento do público geral

O início da vacinação geral contra a Covid-19 no Estado fez com que alguns grupos perdessem prioridade na fila. Motoristas de transporte coletivo, trabalhadores de transporte metroviário, ferroviário e aquaviário, caminhoneiros e trabalhadores industriais, antes considerados prioritários na quarta fase da campanha de vacinação, agora devem aguardar seus agendamentos por faixa etária.

Conforme a resolução 66 da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE), publicada na última terça-feira (1º), a vacinação da população geral deve ocorrer de forma escalonada, seguindo, em ordem decrescente, as faixas etárias: 59 a 55 anos; 54 a 45 anos; 44 a 40 anos; 39 a 30 anos e 29 a 18 anos.

Em Fortaleza, a vacinação do grupo geral, por idade terá início no domingo (6). Por telefone, a assessoria de imprensa do órgão disse ao Diário do Nordeste que a decisão atende à Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE), seguindo a determinação de que os municípios que aplicaram 90% ou mais da primeira dose nos grupos prioritários avancem para a etapa do público geral.

Na Capital, referente à quarta fase, foram priorizados na vacinação os grupos:

pessoas em situação de rua;

população privada de liberdade;

funcionários do sistema de privação de liberdade e trabalhadores da educação do ensino básico e superior.

O documento da CIB orienta que os agendados devem comparecer aos locais de vacinação portando documento de identificação com foto, CPF, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de endereço.

Além disso, o documento determinou que municípios têm autorização para avançar na imunização somente quando alcançarem 90% ou mais de cobertura em cada faixa etária.

Frustração

Para o analista logístico Saulo Alves, 32, que esperava ser vacinado no grupo de trabalhadores da indústria, a retirada de prioridade foi uma frustração. Desde o último domingo (30), ele conta que atualizava diariamente as listas de agendamento para checar se eram contemplados seu nome e de seus colegas de trabalho.

Saulo Alves Analista logístico A gente sabia que nessa semana ia sair [lista] dos professores. Fiquei na expectativa, mas a minha não saía. Aí comecei a achar que tinha algo errado”

Saulo está trabalhando em home office desde março de 2020. Nunca teve Covid-19. Sua esposa, que está grávida, tomou a primeira dose há duas semanas. “Pra mim, era uma alegria, porque nós dois seríamos vacinados [na mesma época]”.

Decisão pactuada por Comissão

Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) não comentou diretamente a retirada de grupos da prioridade para a vacinação nesta quarta fase, mas reforçou que a decisão de antecipar a vacinação na população geral foi pactuada pela CIB para "dar maior celeridade à aplicação das doses e uma amplitude maior de público, com objetivo de proteger parcelas da população com maior incidência de internações e óbitos pela doença".

Segundo a pasta, "mais da metade dos casos graves de Covid-19 no Ceará ocorre em pessoas entre 50 e 60 anos".

A Sesa ainda destacou que "o início da vacinação na população geral não inviabiliza as aplicações de doses nos grupos prioritários anteriores, como profissionais da saúde, idosos, pessoas com comorbidades ou deficiência, gestantes e trabalhadores de categorias antecipadas nas fases prioritárias (trabalhadores da Educação, forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, trabalhadores portuários e do transporte aéreo)".