Feriado Dia de Nossa Senhora da Assunção; saiba o que funciona em Fortaleza

O feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, é comemorado neste domingo (15). Em 2020, a ocasião foi antecipada para maio, como medida de contenção da pandemia na Capital.

Apesar de cair em um dia da semana em que muitos setores não operam, a data pode causar alterações no funcionamento de alguns estabelecimentos.

DIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Legenda: No cristianismo, Maria é a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, Jesus Foto: Shutterstock

A data já estipulada historicamente pelo calendário religioso celebra em 15 de agosto a Assunção de Maria Santíssima ao céu — subida do corpo de Maria ao céu, onde novamente se reuniu à sua alma —, conforme o dogma definido pelo papa Pio XII em 1° de novembro de 1959.

No cristianismo, Maria é a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, Jesus, por isso, é recebida imediatamente no Reino do Senhor após o corpo material falecer na Terra. O fato bíblico é considerado pela Igreja Católica uma lembrança de que a verdadeira casa dos cristãos é no céu.

"Nossa Senhora da Assunção recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre", explica o Vaticano.

Devido à pandemia, a 19ª edição da Caminhada com Maria é celebrada online pelo segundo ano consecutivo na Capital. Seguindo a tradição, o evento será realizado na data, mas com celebração e transmissão exclusivamente online, assim como em 2020, informou a Arquidiocese de Fortaleza, em carta circular assinada pelo arcebispo Dom José Antônio.

Devido à pandemia de Covid-19, “tempo de circunstâncias extraordinárias”, define a carta, o evento é celebrado diretamente da cripta da Catedral Metropolitana de Fortaleza e transmitido, a partir das 9h, com a abertura oficial da caminhada às 14, pelo canal do YouTube e Facebook da Arquidiocese. As rádios Shalom e Dom Bosco também vão fazer a transmissão.

Festa à Iemanjá

Em Fortaleza, o 15 de agosto também é celebrado pelos umbandistas que homenageiam Iemanjá. Com cantos e rosas na Praia de Iracema ou na Praia do Futuro, centenas de pessoas se reúnem todos os anos para homenagear a Rainha do Mar na Capital. Mas 2020, devido à pandemia, a festa mudou de formato, passando a ser virtual.

Legenda: Devido à pandemia do novo coronavírus, a tradição celebração das oferendas ao mar teve que ser ressignificada no ano passado Foto: Kid Júnior

A religião brasileira surgiu da união entre crenças de matriz africana e cristã. Proibidos de prestar culto a divindades africanas, escravos atribuíram imagens de santos católicos aos orixás. Para a umbanda, Iemanjá está relacionada à figura de Maria.

O QUE FUNCIONA NESTE DOMINGO (15)

SUPERMERCADOS

A orientação da Associação Cearense de Supermercados (Acesu) é de que os supermercados de Fortaleza funcionem normalmente durante o feriado municipal.

LOJAS E COMÉRCIO

O funcionamento do comércio lojista da Capital na data é facultativo, conforme determinação do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, informou o Sindilojas.

SHOPPINGS

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente no Dia de Nossa Senhora da Assunção. As lojas e os quiosques abrem das 13h às 21h, e a Praça de Alimentação das 10h30 às 22h. Nos restaurantes do centro comercial, o atendimento segue das 10h às 23h.

Já as plataformas de vendas online das unidades Fortaleza e Kennedy têm atendimento das 10h às 21h.

No Shopping Iguatemi lojas e quiosques operam das 13h às 21h neste domingo. Os restaurantes, as praças e os quiosques de alimentação funcionam das 10h30 às 22h. Já o hipermercado Extra abre às 7h e fecha às 23h.

A Lojas Americanas do centro comercial funciona em um horário diferente, das 10h às 21h. O laboratório Emílio Ribas atende das 7h às 20h. A loja Cobasi opera das 9h às 21.

As unidades do Detran, da Polícia Federal, dos Correios, além da Clínica Cldo e a lotérica localizados no shopping ficam fechados na data.

O Shopping Del Paseo funciona normalmente, com todas as lojas e quiosques abertos, de 12h às 20h. A praça de alimentação é das 11h às 21h. O Mercadinho São Luiz e a Extrafarma do centro comercial abrem às 7h e encerram o expediente às 20h. A unidade das Lojas Americanas opera das 12h às 20h. Já Confidence Câmbio, lotérica, Caixa Econômica Federal fecham.

As lojas e quiosques do Shopping Benfica abrem normalmente, das 13h às 21h, já a praça de alimentação abre um pouco mais cedo, às 11h30 e segue até 22h. O Mercadinho São Luiz funciona em horário diferente do centro comercial, das 7h às 21h. As Lojas Americanas e a Farmácia Pague Menos aperam das 12h às 21h. Já o Clubinho Pet das 9h às 20h.

O Grand Shopping funciona a partir das 13 as 21h, sendo que a praça de alimentação opera em período diferente, das 11h às 22h.

A reportagem entrou em contato com outros estabelecimentos cearenses do setor e aguarda resposta.

RESTAURANTES

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE) informou que, pela convenção coletiva da categoria, é permitido trabalhar normalmente no feriado, seguindo o horário do decreto. Conforme o documento, os estabelecimentos têm permissão de funcionar das 9h às 23h, com 50% de capacidade de atendimento.

BANCOS

Segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará, não há expediente bancário aos domingos, longos as instituições financeiras ficam fechadas.

LOTÉRICAS

A Caixa Econômica Federal orienta que não haja expediente dos estabelecimentos aos domingos, mas, segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce), a decisão fica a cargo dos empresários que administram as unidades.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Os estabelecimentos funcionam normalmente, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Enel

Por a data cair em um domingo, não há expediente nas lojas de atendimento da Enel Distribuição Ceará. No entanto, os clientes podem entrar em contato normalmente com a companhia pelo 0800 285 0196.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) opera em regime de plantão para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado. Por domingo ser um dia da semana sem expediente na companhia, as lojas de atendimento fecham. O atendimento retorna na segunda-feira (16), mediante agendamento pelo site da companhia.

A empresa orienta os clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado entrem em contato pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800 275 0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende através do endereço virtual da distribuidora.