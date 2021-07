Com pandemia, 'Caminhada com Maria' será celebrada online pelo segundo ano consecutivo

As ruas lotadas de devotos para louvar e acompanhar o andor de Nossa Senhora da Assunção, mãe de Jesus Cristo e padroeira de Fortaleza, ainda não poderão ser revistas este ano na Capital, durante a 19ª edição da procissão 'Caminhada com Maria'.

Seguindo a tradição, o evento será realizado no feriado municipal de 15 de agosto, mas com celebração e transmissão exclusivamente online, tal como em 2020, divulgou a Arquidiocese de Fortaleza, em carta circular assinada pelo arcebispo Dom José Antônio.

Devido à pandemia de Covid-19, “tempo de circunstâncias extraordinárias”, define a carta, o evento vai ser celebrado diretamente da cripta da Catedral Metropolitana de Fortaleza e transmitido pelo canal do YouTube e Facebook da Arquidiocese. As rádios Shalom e Dom Bosco também vão fazer a transmissão.

"Nosso caminhar neste ano será realizado como no ano passado: mais recolhido, em isolamento social, mas não menos verdadeiro e profundo, pois somos chamados a ultrapassar os sinais externos do caminhar para percebê-lo e vivê-lo no seu espírito, no seu significado mais verdadeiro: o caminhar da vida no Amor de Deus!", diz trecho da carta circular.

A previsão é que o evento virtual seja iniciado ao meio-dia, com uma missa no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, local onde era iniciado o percurso de 12 km até a Catedral. Após a palavra de abertura do arcebispo, por volta de 13h30, paróquias da arquidiocese previamente selecionadas e convidadas vão rezar o rosário.

Por fim, o evento será encerrado com a coroação de Nossa Senhora na cripta da catedral, por volta das 18h30. Mais detalhes da programação ainda serão definidos e divulgados pela Arquidiocese de Fortaleza, nos próximos dias.

Telas não substituem emoção da caminhada

Embora necessária e obrigatória ao contexto atual, a transmissão online da procissão não é capaz de despertar a mesma emoção sentida por quem se junta a outros milhares de devotos para vencer as intempéries e percalços do caminho, em demonstração de fé. Assim avalia a recepcionista Thaís Diógenes, de 37 anos.

A turismóloga participou presencialmente de todas as edições do 'Caminhada com Maria', desde 2013, ano em que pedia à padroeira da cidade pela saúde dos pais, ambos doentes à época.

"Eu acho que [a celebração online] não é a mesma coisa, não é a mesma emoção porque você em casa tem muitas coisas que vão te tirar a atenção, às vezes tem alguém que chama, alguma coisa que você lembrou de fazer", elenca, emendando lembranças do evento presencial.

"Quando chega mais ou menos ali na [altura da] Marinha, quando a avenida [Leste-Oeste] se alarga bastante, eu consigo parar um pouco. Quando olho pra trás, vejo aquela multidão de gente, a fé daquelas pessoas que andam na caminhada longa, muitas vezes descalças, crianças e senhoras agradecendo. É uma sensação que eu não sei nem explicar; é algo que me emociona muito".

No ano passado, Thais não conseguiu acompanhar o evento online, mas celebrou a data do seu jeito, colocando uma imagem de Nossa Senhora de Fátima na janela de casa. "Por mais que a santa não passe na frente na minha casa, eu boto a imagem dela lá reservada, como se fosse o dia dela".

'Caminhada com Maria'

Reunindo anualmente uma multidão de católicos, a 'Caminhada com Maria' teve sua primeira edição em 2003, quando a Arquidiocese de Fortaleza completou 150 anos.

Em 2005, em sua 15ª edição, foi declarada patrimônio cultural imaterial do Brasil. Este ano, o evento terá como tema: “Caminhando com Maria, em Jesus somos todos irmãos”.

