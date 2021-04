Chega ao Ceará o 13º lote de vacinas contra a Covid-19, com 170,4 mil doses

Novo lote de vacinas contra a Covid-19 aterrissou em Fortaleza no fim da tarde desta quinta-feira (8). As 170.450 do 13º lote serão distribuídas para municípios do Ceará por meio de logística da Secretaria da Saúde (Sesa).

São 91.250 doses do imunizante da AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac. Chegada do reforço de imunizantes foi anunciada pelo governador Camilo Santana nas redes sociais.

"As equipes de logística do Governo do Estado farão a distribuição à capital e para as 22 Áreas Descentralizadas de Saúde, que repassarão as vacinas a todos os municípios. Não temos medido esforços para garantir a vacinação dos cearenses", garantiu o chefe do Executivo Estadual.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19