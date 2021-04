Ceará ultrapassa a marca de 15 mil mortes por Covid-19

O Ceará ultrapassou a marca de 15 mil óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Somente em um mês, o número de mortes saltou 27,6%, passando de 11.801 (8 de março) para 15.066 nesta quinta-feira (8/4).



Em 24 horas, duas pessoas morreram por complicações da doença no Estado. Outros 848 óbitos suspeitos são investigados no Estado. Os dados constam na plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria de Saúde (Sesa) às 9h14 de hoje.

O número de casos notificados do novo coronavírus em mais de um ano chegou 1.656.237. Destes, 575.830 foram confirmados, 83.940 são investigados e 401.227 pacientes se recuperaram. A taxa de letalidade do novo coronavírus é de 2,6% no Ceará.

Capital concentra maior quantitativo de mortes

Em Fortaleza, foram registradas 6.485 mortes por Covid-19 até esta quinta-feira (8). Há ainda 539 casos de óbitos suspeitos sendo investigados na Capital. Em seguida, aparecem Caucaia (603), Sobral (481), Maracanaú (460), Juazeiro do Norte e Maranguape (51).

Internações

Segundo o IntegraSUS, 95,31% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará. As UTIs infantil e neonatal estão com 76,781% e 52,38% de ocupação, respectivamente.

Leia também Metro Mais de 70% das ações judiciais em 2021 por vagas de leitos em UTI ocorreram em março em Fortaleza

Já as enfermarias para adultos estão com 82,95%. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 526 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 208 estão em máscara de reservatório e 105 em ventilação mecânica.

Estão à espera de leitos 985 pacientes. Destes, 548 aguardam vagas para UTIs e 437 para enfermarias.

Vacinação

No Ceará, 1.020.623 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Destas, 268.984 receberam a segunda aplicação do imunizante, de acordo com o Vacinômetro, atualizado pela Secretaria de Saúde (Sesa) às 17h desta quarta-feira (7). O número de doses recebidas em 12 lotes é de 1.705.100.



VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza