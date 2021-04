Ceará registra 26 mortes por Covid-19 em 24 horas; maioria ocorreu em Fortaleza

O Ceará registrou 26 óbitos por Covid-19 em 24 horas, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada às 21h29 desta terça-feira (6/4). Destas, sete foram em Fortaleza (ver lista abaixo). Com isso, atinge a marca de 14.834 mortes por complicações do novo coronavírus no Estado.

Há ainda outros 810 óbitos suspeitos. A taxa de letalidade da doença está em 2,6%. Fortaleza tem o maior quantitativo de mortes desde o início da pandemia, com 6.349. Depois, Caucaia (596), Sobral (481) e Maracanaú (450).

Onde foram as mortes em 24 horas:

Fortaleza (7)

Russas (2)

Caucaia (3)

Cascavel (1)

Crato (1)

Mulungu (1)

Quixeramobim (1)

São Benedito (1)

São Gonçalo do Amarante (1)

Tianguá (2)

Tururu (1)

Ubajara (1)

Amontada (1)

Granja (1)

Itapajé (1)

Itapipoca (1)

Casos confirmados

Desde o início da pandemia até esta terça-feira (6/4), foram notificados 1.618.099 casos do novo coronavírus. Destes, 562.580 foram confirmados, 80.163 são investigados e outros 396.257 pacientes se recuperaram

Em relação ao número de casos confirmados da Covid-19, a Capital também lidera, totalizando 169.121. Em seguida, aparecem Juazeiro do Norte (19.398), Sobral (19.095), Caucaia (16.760) e Maracanaú (14.966).

Internações

Segundo o IntegraSUS, 95,75% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará. As UTIs infantil e neonatal estão com 65,75% e 48,84% de ocupação, respectivamente.

Já as enfermarias para adultos estão com 82,18%. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 489 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 213 estão em máscara de reservatório e 96 em ventilação mecânica.

Estão à espera de leitos 960 pacientes. Destes, 550 para UTIs e 410 para enfermarias.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19