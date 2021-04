Fortaleza acaba estoque para aplicar primeira dose da vacina contra Covid-19 nesta terça (6)

O município de Fortaleza acaba, nesta terça-feira (6), com o estoque disponível para aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela secretária adjunta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Aline Gouveia, em transmissão ao vivo na manhã desta terça-feira (6).

"Estamos em constante diálogo com a Secretaria da Saúde do Estado já no intuito da gente planejar um possível novo lote de recebimento para que a gente consiga voltar a realizar a dose 1 em Fortaleza", afirmou Aline Gouveia.

Conforme a representante da Pasta, a Capital está com um "número bastante expressivo" em relação à população vacinada. Ao todo, 344.111 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus, enquanto 105.197 pessoas já obtiveram o reforço da vacina.

A secretária adjunta enumerou que a vacinação em Fortaleza nesta terça segue em oito pontos: nas salas de vacinação de quatro Cucas (Mondubim, Barra do Ceará, José Walter e Jangurussu), nos shoppings RioMar Kennedy e Papicu, na Arena Castelão e no Centro de Eventos.

Cadastro e confirmação para vacina

Além disso, Aline Gouveia também lembrou que a população que está nas faixas etárias para recebimento do imunizante realize o cadastro e cheque a confirmação em seguida. "Depois disso, é só aguardar, que você terá sua vacina agendada", assegurou.

Ela pontuou que as pessoas sem acesso às tecnologias de informação serão captadas por equipes do Programa Saúde da Família (PSF). "Não há necessidade de refazer o cadastro; você tendo recebido é só aguardar", garantiu. Uma vez confirmado, o usuário deve aguardar pelo agendamento, devendo checar as listas de vacinados disponibilizadas diariamente pela SMS.

O prazo para cadastramento na plataforma Saúde Digital foi prorrogado até o dia 11 de abril, e o procedimento é feito virtualmente no sistema. No entanto, as listas de vacinação em Fortaleza são disponibilizadas no site criado pela SMS.

Ao fim da transmissão, a secretária adjunta reforçou o cumprimento do decreto de isolamento social. "Não é somente uma folha escrita; ele tem base epidemiológica e assistencial", destacou, indicando a necessidade de tempo para recuperação da população acometida pelo novo coronavírus para "descompressão da pressão assistencial" do sistema de saúde.