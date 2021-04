24 municípios do Ceará avançam na primeira dose e têm envio de mais vacinas contra Covid liberado

Após decisão judicial que suspendeu o envio de novas doses a municípios cearenses que não atingiram meta de vacinação contra a Covid-19, 24 cidades avançaram no índice tiveram doses liberadas. Determinação da última quinta-feira (1º) reteve imunizantes de 37 municípios.

Agora, caiu para 13 o número de cidade com doses retidas. Balanço atualizada da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) foi divulgado nesta segunda-feira (5).

A meta estipulada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), para acelerar a campanha e permitir envio de mais doses é de 85% de vacinação dos imunizantes recebidos para as primeiras doses.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS COM DOSES LIBERADAS

Aquiraz

Itaitinga

Apuiarés

Caucaia

Acarape

Guaiúba

Maracanaú

Amontada

Itapipoca

Umirim

Solonópole

Catunda

Massapê

Santana do Acaraú

Senador Sá

Juazeiro do Norte

Cascavel

Horizonte

Pacajus

Cruz

Jijoca de Jericoacoara

Novo Oriente

Barro

Antonina do Norte

Veja os municípios com dose ainda retidas

Altaneira

Araripe

Coreaú

Iracema

Morrinhos

Parambu

Pedra Branca

Potengi

Quiterianópolis

Salitre

Tarrafas

Trairi

Tururu

Impasses

Municípios que foram afetados pela medida se posicionaram na última sexta-feira (2) e alegaram terem sido prejudicados com atrasos de atualização do Vacinômetro da Sesa, além de problemas como recálculo de metas.

Em nota publicada na noite desta sexta-feira (2), o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems/CE) afirma que a decisão judicial desconsiderou fatores como estrutura, técnica e região geográfica, problemas enfrentados por diversos municípios.

Em nota sobre o posicionamento do conselho, a Sesa informou que "estabeleceu canais de comunicação com os 184 municípios cearenses, exclusivos para fins de vacinação contra a Covid-19, onde são tratados, desde janeiro de 2021, detalhes de logística de entrega e do monitoramento das aplicações. Todos os dados detalhados por municípios são atualizados diariamente no Vacinômetro do site da Sesa".

Meta

A Sesa informou nesta segunda (5) que "qualquer inconsistência nos dados deve ser solicitada correção pelas vigilâncias municipais junto à Célula de Imunização da Sesa (CEMUN)".

"Reforçamos que a meta estipulada não se trata de meta populacional, e sim do desempenho e velocidade em relação a entrega e a aplicação", pontua a pasta.