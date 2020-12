Ceará tem 7,7 milhões de seringas garantidas para vacinação contra Covid-19

O Estado do Ceará contará com o montante de 7,7 milhões de seringas para imunização da população contra a Covid-19. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (30) pelo secretário de Saúde, Dr. Cabeto. O número se aproxima dos 7,9 milhões de unidades adquiridos pelo Ministério da Saúde, em pregão nesta terça-feira (29).

Ao todo, 2 milhões de seringas já estão em estoque na rede de saúde, e as outras 5,7 milhões foram adquiridas por mediação. “Vamos ficar com um volume de seringas muito seguro e capaz de cobrir toda a população cearense”, disse o secretário.

A expectativa do início da aplicação das doses no Estado é para meados de fevereiro, em conjunto com o Plano Nacional de Vacinação. Tudo depende da fabricação da vacina, já que a indústria não produz doses nessa quantidade em um período comum.

Segundo Cabeto, o Plano Nacional coloca a atenção para 1,7 mi pessoas nos grupos prioritários no Ceará. O secretário reforça o desejo da antecipação da vacinação que, de acordo com o Plano Nacional, deve ir de fevereiro a dezembro.

"Todos os equipamentos estão garantidos para uma boa cobertura de cearenses vacinados. Estamos, no momento, no treinamento dos profissionais e, assim que a vacina chegar, estaremos preparados", assegurou Cabeto.

Ensino

A volta as aulas de forma presencial é prioridade, para o secretário. Segundo ele, os próximos indicadores de contaminação da covid-19 devem mostrar quando o retorno deve acontecer. "É preciso ter segurança ao professor, ao aluno e a todas as pessoas, para que essa volta seja exitosa, como em outras áreas", acrescentou o secretário.

Testagem

O secretário garantiu que ainda ocorre testagem em massa no estado. O período de fim de ano e de trocas de gestão nos municípios do Ceará não atrapalhou o controle dos indicadores. "Já alertamos aos municípios para que mantenham o funcionamento das redes de saúde de forma integral", frisou Cabeto.

