Ceará recebe lote com 135.300 doses de vacinas contra a Covid nesta segunda-feira (19), diz Camilo

O Ceará receberá 135,3 mil doses de vacinas contra a Covid-19 na noite desta segunda-feira (19), segundo anunciou o governador Camilo Santana em suas redes sociais. Conforme o Ministério da Saúde, os lotes devem desembarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza às 21h30.

A nova remessa contém 50,7 mil doses da AstraZeneca - enviadas por meio do Consórcio Covax/Facility - e 84,6 mil da CoronaVac. Essas vacinas fazem parte do total de 390.450 doses anunciado para o Estado nesta semana.

Ainda conforme o governador, o restante previsto deve chegar nesta terça-feira (20), contendo lote com 52.650 doses da Pfizer e 202,5 mil da AstraZeneca - essas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

"Não temos medido esforços para vacinar todos os cearenses o mais rápido possível", diz Camilo.

Legenda: Governador Camilo Santana anunciou a chegada do novo lote em suas redes sociais Foto: Reprodução Instagram

O último lote de vacinas contra a Covid chegou no Estado na última quinta-feira (15), com 176.750 doses da AstraZeneca.

NEGOCIAÇÕES DE MAIS VACINAS

Na última quarta-feira (14), o governador afirmou negociar a aquisição de pelo menos 3 milhões de doses da vacina CoronaVac com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, responsável pelo imunizante. Conforme Camilo, um secretário foi à China em maio para avançar nas tratativas da compra do lote.

Camilo incluiu ainda que mantém, paralelamente, negociações com o Instituto Butantan, que responde pela produção da CoronaVac no Brasil. O chefe do Executivo estadual também lembrou a compra direta da vacina Sputnik V, oriunda da Rússia.

"Assim como fizemos na aquisição da vacina Sputinik V, cujo primeiro lote deve chegar ao Ceará ainda este mês, temos buscado todas as formas de adquirir o máximo de vacinas", destacou.