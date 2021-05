Ceará recebe 38 mil doses da vacina Coronavac nesta sexta-feira (7), diz Camilo Santana

O Ceará deve receber, na noite desta sexta-feira (7), 38 mil doses da vacina Coronavac, contra a Covid-19, segundo anunciou o governador Camilo Santana nas redes sociais. As doses serão destinadas para pessoas com a segunda dose atrasada.

"O Ceará receberá ainda hoje 38.000 doses da vacina CoronaVac, com previsão de chegada às 22h, de acordo com documento enviado pelo Ministério da Saúde. As vacinas serão utilizadas para a segunda dose dos cearenses. Inclusive, o Estado já havia ganho na Justiça o direito de receber mais doses da vacina para aplicação da D2", disse o governador.

Legenda: Governador Camilo Santana anuncia a chegada de novas doses Foto: Reprodução

Na segunda-feira (3) Justiça Federal no Ceará determinou o envio de 49 mil doses adicionais ao Estado, para completar a imunização de pessoas que já tiveram seu prazo para a segunda dose extrapolado. O juiz João Luis Nogueira Matias fixou multa contra a União de R$ 100 mil por dia de atraso.

Vacinação com Coronavac paralisada

O cronograma de vacinação com a CoronaVac foi paralisado em Fortaleza na última quinta-feira (29) por falta de doses suficientes para imunizar o público-alvo. No sábado (1°), o Ceará recebeu 11.600 doses da vacina e pôde retomar parte da imunização.

Conforme a Secretária Municipal de Saúde, em Fortaleza, 41.260 doses destinadas para a segunda dose foram aplicadas como primeira dose, após recomendação do Ministério da Saúde, em março. Dessa forma, apenas 10% das doses necessárias chegaram na Capital, no sábado.

Segundo a secretaria, têm preferência no agendamento as pessoas que estão mais atrasados, em relação à data limite de aplicação da segunda dose (até 28 dias após a primeira dose). O segundo critério é a idade: entre idosos com o mesmo número de dias de atraso, os mais velhos são agendados primeiro.

O Ceará segue a campanha de imunização, de primeira e segunda dose, com outros dois imunizantes: o desenvolvido pela Universidade de Oxford/AstraZeneca e o produzido pela Pfizer. O estado já recebeu 19 lotes de vacinas contra Covid-19.

Lotes de vacinas já recebidos pelo Ceará:

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca