Fortaleza paralisa vacinação com CoronaVac nesta quinta-feira (29)

Fortaleza deverá paralisar nesta quinta-feira (29) a aplicação de CoronaVac por falta do imunizante. Conforme a secretária municipal da Saúde, Ana Estela Leite, o estoque disponível conseguirá atender apenas parte do público, que foi agendado e confirmado para hoje, o equivalente a 11 mil pessoas a partir de 60 anos. Portanto, a nova orientação é de que os demais idosos aguardem o chamado da SMS para a vacinação.

"As doses remanescentes que nós temos hoje de CoronaVac não serão suficientes para o público que está vencendo hoje e amanhã. Agendamos as doses que nós temos na nossa rede de frios, e os demais realmente terão que esperar novas remessas de doses de CoronaVac para que a gente possa estar fazendo esse agendamento.", afirmou a titular da SMS.

O baixo volume de doses é consequência do desabastecimento por parte do Ministério da Saúde, segundo Ana Estela Leite, que lembra a recomendação da Pasta federal de os munícipios usarem as vacinas armazenadas para garantir a 2ª dose como 1ª dose.

"Houve uma recomendação em 21 de março que se utilizasse as remessas de D2 como D1 porque havia uma regularidade de fornecimento de CoronaVac pelo Butantan. Depois dessa remessa, essa regularidade não aconteceu e essas doses não foram repostas como havia sido previsto pelo Ministério", explica. O déficit na Capital é de 40 mil doses.

Por outro, a campanha de imunização de Fortaleza continua com a aplicação de doses da AstraZeneca. "Deveremos concluir o público prioritário de trabalhadores da saúde e concluir os idosos acima de 60 anos que faltam muito pouco".

Com este mesmo imunizante, a expectativa é de que na próxima semana, a SMS inicie a 3ª fase da vacinação de pessoas com comorbidades.