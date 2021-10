Casos de Covid pela Delta chegam a 208 no Ceará; 2 dos 3 pacientes que morreram não eram vacinados

Chega a 208 o número de casos confirmados de Covid-19 provocados pela variante Delta no Ceará. Até esta quinta-feira (7), de acordo com monitoramento da Secretaria da Saúde (Sesa), foram registrados três óbitos pela variante. Dos casos identificados com a cepa indiana, são 105 homens e 103 mulheres, predominantemente entre 20 e 49 anos de idade.

Os três pacientes que morreram devido às complicações da infecção eram homens, com idades de 41, 45 e 69 anos. Dois deles moravam em Fortaleza, não tinham histórico de viagem e não eram vacinados contra a doença. O terceiro era um viajante filipino, tripulante do navio Pretty Lady, que registrou surto de Covid-19 entre os embarcados enquanto estava ancorado no Porto do Mucuripe. A Sesa não sabe informar se ele estava vacinado.

Do total de 208 pacientes confirmados com a variante, 46 disseram já ter tomado as duas doses de vacina. Outros 86 tomaram até então somente uma dose. Não há informação sobre o restante.

O sequenciamento genético das amostras positivas para a Covid-19 foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Aumento dos casos

De acordo com a secretária-executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves, o crescimento do total de municípios e pacientes com a Delta tem sido semanal. O número preocupa porque a variante é a que mais tem provocado estouro de novos casos no mundo inteiro.

“Além de monitorar e rastrear esses casos, também é importante tomarmos medidas para diminuir essa transmissão viral, com objetivo de evitar espalhamento dos casos e surgimento de novas variantes”, afirmou a secretária.

Uma dessas medidas, segundo ela, é um Centro de Testagem inaugurado nesta semana na Rodoviária de Fortaleza, visto que, além do aeroporto, muitos pacientes positivados com a cepa indiana chegam ao Estado de ônibus. “Temos que acompanhar esse cenário”, disse Gonçalves.

O posto de coleta da rodoviária funciona de 8h às 18 horas, diariamente.

Procedência

Doze dos 208 casos identificados com a variante Delta no Ceará são tripulantes das Filipinas que estavam a bordo do navio Pretty Lady e 42 são viajantes que testaram positivo no aeroporto da Capital, vindos de Belo Horizonte, Brasília, Foz do Iguaçu, São Paulo, Maceió, Recife, Rio de Janeiro e México.

Quais municípios têm casos de Delta

A cepa indiana já está presente em 37 municípios cearenses. Saiba quais são:

Aquiraz

Aracati

Beberibe

Camocim

Cascavel

Caucaia

Choró

Crateús

Eusébio

Fortaleza

Hidrolândia

Ibiapina

Icó

Iguatu

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itapipoca

Jaguaretama

Maracanaú

Monsenhor Tabosa

Nova Russas

Paraipaba

Pentecoste

Poranga

Quixadá

Quixeramobim

Redenção

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tauá

Tianguá

Umirim

