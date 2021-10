Rodoviária de Fortaleza terá centro de testagem para Covid-19 a partir desta quarta-feira (6)

Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé (Rodoviária de Fortaleza) terá, a partir das 14h30 desta quarta-feira (6), um centro de testagem para Covid-19 destinado a passageiros que desembarcam no local.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a estrutura já funciona como piloto, coletando amostras aleatórias de 20% das pessoas que chegam de ônibus oriundos de qualquer cidade do interior ou de outros estados.

O equipamento funcionará das 8h às 18h, na plataforma de desembarque. Lá, serão feitos exames de antígeno e RT-PCR, este que tem alto índice de acerto ao diferenciar um paciente infectado do não-infectado.

Centros de testagem

Além da Rodoviária de Fortaleza, há centros de testagens nos seguintes lugares:

Aeroporto de Fortaleza e de Juazeiro do Norte;

Hospital Geral de Fortaleza (HGF);

Praça do Ferreira;

Shopping RioMar Kennedy;

Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Também segundo a pasta, mais de 26,4 mil testes para a Covid-19 foram realizados na estrutura do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins. Ao total, 92 tiveram resultados positivos para a doença.

