Profissionais da saúde e pacientes em diálise começam a receber a dose de reforço contra a Covid-19 em Fortaleza

Em Fortaleza, cerca de 21 mil trabalhadores da saúde, além de pacientes imunossuprimidos, começaram a receber nesta quinta-feira (7) doses de reforço de vacinas contra a Covid-19. As aplicações estão acontecendo em postos de saúde, no Centro de Eventos e, no caso dos pacientes em diálise, nas clínicas públicas ou privadas nas quais são atendidos.

>> Veja lista de trabalhadores da saúde agendados para D3 nesta quinta-feira (7)

Profissionais da saúde

Podem receber a dose de reforço, os trabalhadores da saúde que tiverem tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. Na Capital, aproximadamente 110 mil desses profissionais, segundo a Prefeitura, já completaram o esquema vacinal.

Imunossuprimidos

Neste momento, a Prefeitura priorizou pacientes imunossuprimidos que estão se submetendo a procedimentos de diálise. Nesse caso, são contemplados os pacientes renais que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos 28 dias.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) indica que, para os demais casos de alto grau de imunossupressão, as pessoas atualizem seus dados na plataforma Saúde Digital, indicando sua condição. Isso é necessário para viabilizar a logística de aplicação da terceira dose.

