Casos de Covid-19 caem, mas 164 pessoas morreram no Ceará nos últimos 30 dias

Apesar de, atualmente, o Ceará contar com maior controle de casos do coronavírus, 164 pessoas morreram pela doença nos últimos 30 dias na região - de 23 de julho a 22 de agosto. No período, 7.910 infecções foram ainda contabilizadas. Já em Fortaleza, 1.743 pessoas se contaminaram e 45 vieram a óbito. As informações são do IntegraSUS, portal de transparência da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

De acordo com o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Ivo Castelo Branco, embora haja melhora dos casos, é imprescindível que os cuidados de prevenção viral permaneçam entre a população, especialmente com o surgimento da variante indiana Delta na região.

Ivo Castelo Branco Infectologista Agora como todo lugar do mundo, a variante Delta é um problema. Se não tiver vacinação com duas doses [exceto a Janssen ] e se as pessoas não tiverem cuidado no contato com outras, a chance dos casos voltarem a aumentar existe, assim como está acontecendo no Rio de Janeiro

O especialista reitera ainda que a principal medida de combate à pandemia é a prevenção. “Então o que a gente tem que fazer é vacinar mais que 70% das pessoas com duas doses para que se tenha proteção, pelo menos, dos casos graves da Delta, e, mesmo imunizadas, elas devem continuar com as medidas: máscaras de proteção, álcool em gel ou água e sabão e evitar aglomerações”.

Segundo o epidemiologista Luciano Pamplona, o cenário epidemiológico notado “é que essa variante nova tem uma grande capacidade de se transmitir pras pessoas e de causar casos leves”.

No entanto, a avaliação é feita a partir da análise de países “que têm a cobertura vacinal maior do que a nossa, porque infelizmente a cobertura com duas doses é muito baixa na nossa população”, comunica Pamplona, o que pode interferir no resultado final brasileiro.

Momento de Alerta

Nesta conjuntura, o novo secretário da Saúde do Estado, Marcos Gadelha, destacou que o momento é de alerta. “Estamos em uma situação ainda confortável, mas de alerta. A gente não pode relaxar”, disse ao lado do governador Camilo Santana em transmissão ao vivo, nas redes sociais, na sexta-feira (20).

Testes de Covid-19

Nos últimos 30 dias, o IntegraSUS indica que 64.264 exames para detecção da Covid-19 foram feitos no Ceará. Destes, em média, 9.782 testaram positivo. Os municípios com mais testagens são Fortaleza (24.636), Caucaia (1.883), Maracanaú (1.527), Sobral (1.047) e Tauá (912).

Ocupação de Leitos

O Estado dispõe ainda, até domingo (22), de 34,94% dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI), voltados ao coronavírus, ocupados. Na enfermaria, o preenchimento é de 20,05%. Apesar dos índices estarem estabilizados, até última atualização no dia 19, dez pessoas ainda estão na fila por leitos, quatro delas em UTIs. Os dados são do IntegraSUS.

Coronavírus no Ceará

Neste contexto, o Ceará soma um total de 929.060 casos confirmados do novo coronavírus e 23.961 mortes, até domingo (22), no IntegraSUS. As maiores incidências da doença por 100 mil habitantes são em Moraújo (22.065), Frecheirinha (21.787), Itaicaba (19.228), Acarape (18.929), Orós (18.808), Eusébio (18.189), Reriutaba (18.154), Quixeré (17.766), Redenção (17.722) e Iracema (17.402).

Campanha de Vacinação

De acordo com última atualização da Secretaria da Saúde, até o dia 19, o Estado aplicou 6.791.329 doses dos imunizantes contra a Covid-19. Destas, 4.707.560 destinaram-se à primeira dose, 1.930.010 à segunda e 153.759 à dose única. Em Fortaleza, segundo a Secretaria Municipal, foram aplicadas 1.675.393 doses na D1, 689.341 na D2 e 26.864 na dose única.