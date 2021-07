Variante Delta é tão contagiosa quanto a catapora, diz relatório obtido por jornal americano

Um documento do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos aponta que a variante Delta do novo coronavírus pode causar sintomas mais graves do que todas as outras versões do vírus, além de se espalhar tão facilmente quanto a catapora. O relatório foi divulgado pelo The New York Times, nesta sexta-feira (30).

Segundo arquivo obtido por jornal americano, a variante é ainda mais transmissível do que o vírus causador da mers, sars, ebola, ou um resfriado comum, gripe sazonal e a varíola.





O documento do CDC, descreve dados não divulgados que mostram que pessoas totalmente vacinadas podem espalhar a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, na mesma taxa que pessoas não vacinadas, destaca o relatório.

Segundo o jornal americano, as informações do documento, produzidas para uma apresentação de slides, foram relatadas pela primeira vez na última quinta-feira (29), pelo periódico The Washington Post.

Na matéria do The New York Times, o jornal conta que Rochelle P. Walensky, diretora do CDC, reconheceu na terça-feira que pessoas vacinadas com as infecções da variante Delta carregam tanto vírus no nariz e garganta quanto pessoas não vacinadas, e podem infectar outras tão facilmente.

Legenda: Rochelle P. Walensky, diretora do CDC, explicou que cuidados com higienização da boca e nariz devem ser redobrados Foto: Reprodução/YouTube/CDC

Protocolos devem ser mantidos

Os dados do CDC sugerem que as pessoas com sistema imunológico frágil devem usar máscara mesmo em lugares onde a transmissão do vírus não é alta. E também os americanos vacinados que têm contato com crianças pequenas, idosos ou outras pessoas vulneráveis.

De acordo com os dados do documento obtido pelo jornal americano, são registradas cerca de 35 mil infecções sintomáticas por semana entre os 162 milhões de americanos vacinados — a partir do dia 24 de julho e citados na apresentação interna.

Legenda: Publicação do CDC sobre novos casos confirmados da cepa Delta nos Estados Unidos Foto: Reprodução/Facebook

A infecção pela variante Delta produz uma quantidade de vírus nas vias aéreas dez vezes maior do que se observou em pessoas com a variante Alfa, que também é muito contagiosa, observa o documento.

O documento do CDC se baseia em dados de diversos estudos, incluindo uma análise de um recente surto em Provincetown, Massachusetts, que começou depois das festas do Dia da Independência (4 de julho) na cidade.