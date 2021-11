Campanha Natal Sem Fome pretende arrecadar 73 toneladas de alimento no Ceará; saiba como ajudar

A campanha anual Natal Sem Fome, movida pela Organização Não Governamental (ONG) Ação da Cidadania, entra, em dezembro, em sua reta final. A meta de arrecadação deste ano no Ceará é de 73 toneladas. Doações podem ser feitas em dinheiro, de forma online, ou em alimento, de forma presencial (veja abaixo).

No ano passado, segundo o Instituto Nordeste Cidadania (Inec), responsável pela articulação da campanha, cerca de 23 mil famílias cearenses foram beneficiadas com mais de 106 toneladas de alimentos arrecadados.

Situação nacional



As doações se fazem ainda mais necessárias diante do cenário atual, de segundo ano da pandemia de Covid-19, em que 19 milhões de brasileiros se encontram em situação de fome no Brasil, segundo pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan), que embasa a campanha.

Além disso, mais da metade dos domicílios (55,2%) enfrentam algum grau de insegurança alimentar, de acordo com a Penssan, seja leve, moderada ou grave, variando entre se preocupar com a quantidade de comida disponível, restringir o consumo e sentir fome, de fato.

Natal Sem Fome



Lançada em 1994, a campanha já levou comida para o prato de 20 milhões de pessoas no Brasil. A iniciativa surgiu para combater a fome e a desigualdade socioeconômica no País, especialmente de quem vivia, naquele ano, abaixo da linha de pobreza.

A campanha passou 10 anos sem ser realizada, mas teve de voltar em 2017 e segue desde então.

Como doar?



As doações para a campanha Natal Sem Fome tanto podem ser feitas de forma individual como em grupos. Empresas também podem doar.

Doação em dinheiro (será revertido na compra de cesta básica)

Acesse os portais www.inec.org.br/doe ou www.natalsemfome.org.br;

Clique em ‘doar’;

Escolha o valor que quiser doar e a forma de pagamento.

Doação em gêneros alimentícios não perecíveis

Deixar na sede do Inec até o dia 18 de dezembro (Avenida Dr. Silas Munguba, 3500, bairro Itaperi)

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza