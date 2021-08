Bombeiros do Ceará enterram cápsula do tempo com registros de 2021 para abrir daqui a 30 anos

O que Fortaleza vai ser daqui a 30 anos? E onde nós estaremos? Teremos concretizado os planejamentos construídos no hoje? Foi buscando registrar um pouco do cenário atual que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) enterrou, na manhã desta sexta-feira (6), uma cápsula do tempo para ser aberta daqui a 30 anos.

A cápsula de aço ficará no subsolo da entrada do que hoje ainda funciona como sede do Quartel do Comando Geral da corporação, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Assim como o receptáculo, também foi lançada a Pedra Fundamental no mesmo local, que será convertido em Museu do Corpo de Bombeiros (MCB).

Isso porque o órgão sairá dessa sede para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), novo espaço do Governo. Dessa forma, o antigo Casarão Vermelho será transformado em um museu, ficando disponível para toda a sociedade conhecer.

Essas iniciativas fazem parte da comemoração do aniversário do CBMCE, que completará 96 anos no próximo domingo (8). Desde a última quarta-feira (4), o órgão tem realizado uma programação que marca a trajetória dos Bombeiros, devendo seguir com o evento até dia 11 de agosto.

Manutenção da memória

Legenda: Com documento históricos de 2021, a Cápsula do Tempo busca manter um registro de fatos recentes para as gerações de três décadas no futuro Foto: Divulgação/ CBMCE

Para o integrante do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Oscar Neto, a importância da cápsula está em permitir que a sociedade consiga enxergar as mudanças entre décadas por uma outra perspectiva.

Por isso, a cápsula está sendo enterrada com documentos que se tornarão históricos: o boletim de notícias de hoje, como Diário Oficial do Estado; matérias de jornais; cartas da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado, assim como um breve registro do cenário atual da pandemia de Covid-19.

Oscar Neto Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Eu mesmo tenho 29 anos como bombeiro e não parei para pensar que a vida passa rápido. Fiz meu concurso subindo na escada que hoje vai ser peça de museu. Tem que ter mais carinho com os familiares, com o que está vivendo.

Além disso, a transformação do prédio administrativo do CBMCE para Museu também marca um relevante movimento de preservação da história local. “O Casarão Vermelho vai conter a história do Corpo de Bombeiros, um equipamento para nossa sociedade. Esse é o evento principal”, acrescenta.

Crescimento do corpo de Bombeiros

Até 1990, o Corpo de Bombeiros do Ceará era ligado à Polícia Militar, sendo emancipado nesse período e ganhando autonomia como um órgão. Atualmente, apesar de fazer parte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, segue atuando de modo independente, não sendo um setor dentro de outra instituição.

Em meio às mudanças vividas, o órgão passará por mais uma, ao ter sua sede do Comando Geral transferida para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), local que abrigará quatro órgãos vinculados à SSPDS.

Com isso, o Casarão Vermelho, prédio histórico tombado pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), ficará livre para ser o espaço de um novo museu.

