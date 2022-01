Barbearia realiza atendimentos com funcionários e clientes nus em Fortaleza;veja vídeo

Foi na busca por desconstruir inseguranças e possibilitar a “libertação do próprio corpo” que o esteticista Rodney Araújo, 28 anos, abriu a primeira barbearia "naturista" de Fortaleza, inspirada nas praias de nudismo, em março de 2021. Assim, todos os seus seis funcionários realizam o atendimento sem qualquer peça de roupa, enquanto os clientes podem optar se ficam pelados.

Os serviços oferecidos no centro estético são diversos. Realizam depilação, banho de lua, corte de cabelo, limpeza de pele, massagem corporal e redutora, detox, design de sobrancelhas e até ventosa terapia. No entanto, para ser atendido, é preciso seguir duas regras.

“Aqui o cliente não pode utilizar celular, porque já aconteceu de um cliente filmar o profissional. A minha sorte era que não queria usar a imagem, mas me ajudar a divulgar o serviço. Então não pode ter celular ou tocar o profissional de forma íntima”.

Isso porque chegou a sofrer uma tentativa de assédio durante o seu primeiro atendimento. “O primeiro cliente tentou alguma coisa diferente. Eu levei na brincadeira, mas foi assim que comecei a driblar as situações perigosas”, detalha. Segundo Rodney, o nudismo é apenas uma estratégia para ajudar a pessoa a desbloquear as inseguranças e conhecer o seu trabalho como depilador e esteticista.

Como público alvo, atende principalmente homens. “Gays, héteros, cis, trans, mas se chegar alguma mulher, a gente atende também. Não vamos negar serviço”. A barbearia funciona em dois endereços, na Parangaba e ao lado do Dragão do Mar.

PAIXÃO PELO QUE FAZ

Pensando na estratégia de marketing da empresa e na privacidade dos funcionários que trabalham no local, Rodney optou por usar apelidos para cada um.

Mantendo o nome dos trabalhadores em anonimato, brinca com fetiches para atrair clientes. Ex-motorista de uber, Barbeiro Hétero, Barbeiro Urso e Magão da Depilação são alguns dos apelidos.

“Os funcionários me pediram sigilo, tinha que identificar eles de alguma forma e apelido deles que toca no cara que está vindo com outras intenções. Então eu consigo trazer esse homem para o espaço, mas posso desconstruir a ideia. Mostrar o que a gente faz”.

Para ele, o que mais lhe dá satisfação é perceber quando o cliente fica à vontade ao ponto de ficar “naturista”. “Porque eu consigo quebrar esse bloqueio dele, entender as inseguranças”.

Além disso, perceber o sentimento de felicidade após o atendimento. “Quando o cliente sai deslumbrado, dizendo “cara, nunca fui tão bem atendido, estou encantado com a ideia, com o atendimento”. Eu vi que fiz um serviço de qualidade”.

Legenda: Rodney optou por usar apelidos para os funcionários que trabalham nu para poder manter a privacidade deles. Foto: Arquivo pessoal

LIMPEZA E PREVENÇÃO À COVID-19

Como muitos clientes optam por também ficar nus durante o atendimento, o estabelecimento preza bastante pela limpeza. Tudo é higienizado constantemente com álcool 70% para garantir a segurança sanitária do espaço.

“Colocamos um plástico nas macas de depilação e eu pedi para cobrir as cadeiras com couro para conseguir fazer a limpeza. Nos demais serviços, em si, são utilizados descartáveis”.

REGISTRANDO A IDEIA

Logo que percebeu o aumento das buscas por atendimento, Rodney registrou a ideia da barbearia “naturista”. Agora, se alguém desejar abrir um local similar, precisa ser uma franquia da marca.

A primeira sede foi aberta no bairro Siqueira, em sua própria casa. Ali, funcionava o seu centro de bronzeamento, que já concentrava seu próprio público masculino. No entanto, quase um ano desde o surgimento da ideia, já possuem outra sede, localizada na área do Dragão do Mar, na Praia de Iracema.

“Estamos com o projeto de uma barbearia locomotiva, para levar profissionais para o interior e outros estados. Recebemos muita demanda. Mesmo antes da matéria, um rapaz de Curitiba entrou em contato querendo uma franquia”.

