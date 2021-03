37 leitos de enfermaria exclusivos para tratamento da Covid-19 são inaugurados em Fortaleza

O Hospital Geral Dr Waldemar Alcântara (HGWA), no bairro Messejana, ganhou, nesta quinta-feira (11), uma nova ala exclusiva de atendimento a pacientes com Covid-19 em Fortaleza. Os 37 novos leitos de enfermaria foram inaugurados pelo governador Camilo Santana, que aproveitou a ocasião para reforçar a importância da adesão ao isolamento social pela população cearense.

"A velocidade de propagação do vírus é muito maior do que a nossa capacidade de abrir leitos, por que abrir leitos tem um limite estrutural e, inclusive, de equipes médicas", alertou Camilo durante a transmissão ao vivo nas redes sociais.

A entrega da nova ala foi anunciada pelo governador no domingo (7). No total, a unidade de saúde da Capital aumentou para 173 leitos de enfermaria e 26 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Em fevereiro, a taxa de ocupação no HGWA era de 73,31%, conforme dados da plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), IntegraSUS.

Em todo o Ceará, já foram inaugurados mais de 3,5 mil leitos voltados para o atendimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Sendo 1.013 de UTIs e mais de 2.600 de enfermaria. Na inauguração das unidades do hospital, Camilo Santana garantiu que as ampliações continuarão fazendo parte da rede estadual ao fim da crise causada pela Covid-19.

"Toda essa estrutura que o Estado tem investido vai permanecer no pós-pandemia para atender o cidadão e cidadã cearense", disse o governador.

Ocupação em unidades hospitalares no Estado

A taxa de ocupação das unidade de UTI no Ceará, até esta quinta-feira, é de 89,49%, segundo a plataforma IntregraSUS, sendo 92,91% delas voltadas para o atendimento de adultos. Já as enfermarias estão com 80%, sendo 82,97% de adultos.

Na noite de segunda-feira (8), pelo menos 11 hospitais do Interior tinham 100% dos leitos de UTI ocupados. A situação mais grave foi registrada na macrorregião de Sobral, que compreende 55 municípios. Todas as unidades disponíveis na região, adultas, infantis, neonatais e gestantes, foram ocupadas, conforme os dados da Sesa.