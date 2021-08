11 pessoas foram ouvidas no processo que apura irregularidade na vacinação de Thyane e Safadão

O processo de vacinação contra a Covid-19 supostamente irregular da influencer Thyane Dantas, do cantor Wesley Safadão e da produtora do artista, Sabrina Tavares, segue em apuração pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Na próxima quinta-feira (26), está marcada a terceira audiência para a escuta de testemunhas.

Segundo o MPCE, 11 pessoas já foram ouvidas nos dias 12 e 18 de agosto, incluindo os três envolvidos no caso e alguns servidores públicos de Fortaleza. As oitivas seguem ocorrendo por meio virtual por causa da pandemia.

“Ademais, ainda há diligências em andamento. O prazo para a conclusão das investigações é de 90 dias, conforme resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)”, informa o órgão.

Em paralelo, também está em curso um processo administrativo instaurado no dia 8 de julho pela Secretaria da Saúde do Município de Fortaleza (SMS). A Pasta se limitou a dizer que “o caso está sendo apurado”.

Para esta quinta, o Grupo de Trabalho Covid-19, formado por promotores de Justiça, solicitou a escuta de mais duas testemunhas, incluindo um representante do Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza (Ipem-Fort).

Os promotores também pediram à SMS a identificação de dois colaboradores que estavam atuando na campanha de vacinação no dia da aplicação dos imunizantes no trio.

Relembre o caso

Sem estar agendada, Thyane Dantas, de 30 anos, se vacinou contra a Covid-19. Naquele dia, na Capital, a faixa etária alcançada era de 32 anos. Ela teria ido ao local para acompanhar o marido.

Wesley Safadão, porém, foi imunizado fora do local estabelecido. O nome do cantor, nascido em 1988, constava em lista de agendados divulgada pela Prefeitura para imunização às 12h, no Centro de Eventos, mas ele foi vacinado no North Shopping Jóquei.

Além deles, Sabrina Tavares Brandão, produtora do cantor, que se vacinou no mesmo dia e local, também é investigada.

Após o caso ir a público, Thyane afirmou ter sido contemplada pela "xepa" da vacina — o que foi descartado pela SMS.

Coleta de provas

Em ofícios, o MPCE já requisitou à SMS o envio de cópia do Livro de Ocorrências relacionado à vacinação realizada no dia 8 de julho, no North Shopping Jóquei, e das cópias dos cadastros e dos agendamentos dos envolvidos.