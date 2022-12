Onde vai ser a final da Copa do Mundo 2022? Veja detalhes

A grande final da Copa do Mundo do Catar será no domingo (18), às 12h. O palco escolhido para conhecermos o próximo campeão do mundo será o estádio Estádio de Lusail. Com capacidade para 80 mil torcedores, o estádio é o mais moderno estádio construído para a Copa. A menos de 20 km da capital Doha, Lusail foi durante décadas uma vila isolada no meio do deserto, mas agora faz parte de um projeto ousado de modernização que passa pelo esporte.

E a nossa Seleção começou a Copa do Mundo jogando justamente no palco da final. O Brasil fez dois jogos no Estádio de Lusail: contra Sérvia (a estreia, em 24 de novembro) e Camarões (2 de dezembro).

Futuro do estádio após a Copa do Mundo

Depois da Copa, o estádio manterá o formato e a fachada, mas deixará de ser um estádio de futebol. A promessa é construir um espaço comunitário, com escola, academia, moradias, salas comerciais, lojas, cafés, clínicas de saúde e o que mais couber.