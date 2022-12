Neymar parabeniza Messi pelo título mundial com a Argentina

Neymar parabenizou o craque Lionel Messi, seu companheiro de Paris Saint-Germain, pelo título mundial da Argentina, após a vitória da 'Albiceleste' sobre a França na final da Copa do Mundo do Catar.

"Felicidades Hermano",escreveu o atacante brasileiro em sua conta no Instagram, com uma foto de Messi como troféu do Mundial.

Veja publicação do Neymar

Companheiros

Neymar, de 30 anos,e Messi, de 35, jogaram juntos por quatro temporadas no Barcelona (2013-2017), onde formaram um dos trios mais famosos do mundo ao lado do uruguaio Luis Suárez, antes de se reencontrarem no PSG.

Legenda: Messi e Neymar jogaram juntos no Barcelona entre 2013 e 2017 Foto: Lluis Genes/AFP

No Catar, 'Ney' sofreu com a Seleção brasileira ao cair nas quartas definal para a Croácia, quando era grande favorita ao título. A manifestação de Neymar foi mais uma entre vários grandes personagens do futebol brasileiro.

Ronaldo também parabeniza

Ronaldo, que comandou o Brasil no penta em 2002, também enviou uma mensagem para o capitão argentino.

"O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade - até mesmo a histórica entre Brasil e Argentina. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo por @leomessi nesta final eletrizante", escreveu o 'Fenômeno'.

"Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era",acrescentou. Romário, campeão do mundo em 1994, destacou que a final foi uma "grande homenagem ao futebol "e que seu "amigo" Maradona está feliz com a vitória da Argentina.