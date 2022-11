Neymar e Messi tem chuteiras exclusivas para a Copa do Mundo divulgadas; veja fotos

Para a Copa do Mundo do Catar as seleções e jogadores já se preparam para entrar em campo em alto nível e estilo. Alguns jogadores, como Neymar e Messi, até já garantiram novas chuteiras para jogar o mundial. Na manhã desta quinta-feira, (17), o craque brasileiro anunciou em suas redes sociais a novidade.

Feita pela Puma, com tons de laranja e dourado, a chuteira tem a marca de Neymar, uma frase que o atleta tem tatuada, "Dream Chaser", decora o novo artigo do jogador para o Mundial. O modelo, ainda não utilizado nos treinos em Turim, foi chamado de "Future NJR Dream Chaser".

Segundo o site "Footy Headlines, além de Neymar, Messi também terá uma chuteira para a Copa do Mundo. Chamada de "chuteira de ouro", o modelo utilizado pelo argentino é predominantemente dourada e terá detalhes preto e azul. Fabricado pela "Adidas", o modelo é inspirado na chuteira que o astro argentino utilizou em sua primeira Copa do Mundo, em 2006.