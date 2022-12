Bebê recebe nome de 'Richarlison' após nascer durante o gol do jogador na Copa do Mundo

Na última segunda-feira, (5), a seleção brasileira enfrentou a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar e mandou os coreanos de volta para casa. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Richarlison marcou o gol dele na partida, e enquanto o "Pombo", como é chamado pela torcida brasileira, marcava seu terceiro gol na copa e comemorava, a alegria de uma família em específica foi dupla naquele momento. Foi exatamente na hora do gol que o quinto filho de Antônia Marcela e Antônio Gleibson nascia em Bélem e por esse motivo o garoto recebeu o nome do craque, Richarlison.

"Ele nasceu bem na hora do terceiro gol do Brasil. A médica perguntou se já tínhamos um nome. Eu queria Ravi, mas queria mais um nome e uma das enfermeiras sugeriu: 'Então coloca Richarlison Ravi'. A mãe concordou. Se a mãe concordou, então é isso", contou Antônio Gleibson Rodrigues de Carvalho.

Antônia Marcela Miranda, de 30 anos, casada com Antônio Gleibson, apresentou pressão alta durante toda a gravidez e precisou ser internada em decorrência da falta de poxigênio do seu bebê. Sua cesárea, que já estava marcada, precisou ser antecipada em dois dias e aconteceu justamente no horário do jogo do Brasil. O casal ainda não registrou o bebê, mas prometeram não alterar o nome.