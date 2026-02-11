Diário do Nordeste
Fortaleza será ‘uma das melhores sedes da Copa do Mundo’, diz ministro do Esporte

André Fufuca falou sobre preparação da capital cearense para receber o Mundial

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Arena Castelão, palco da Copa do Mundo feminina de 2027
Foto: Thiago Gadelha/SVM

André Fufuca, ministro do Esporte, rasgou elogios a estrutura esportiva de Fortaleza, escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo feminina, em 2027. Em resposta ao Sistema Verdes Mares, o ministro destacou a infraestrutura da capital cearense.

“O Ceará é um dos estados do Brasil que tem das melhores estruturas esportivas, disparado. Temos grandes estádios com estrutura moderna, um centro olímpico que serve de formação que faz inveja a muitos estados, é um dos melhores disparado não só do país como da América do Sul”, destacou André Fufuca.

O Ceará, com toda a estrutura logística, turística e de esporte, não tem a mesma necessidade que tinha há 20 anos. Hoje tem um grande aeroporto que pode receber turistas de todo o mundo, uma estrutura hoteleira de fazer inveja, um dos melhores estádios do Brasil, dois times muito grandes, que ajuda na manutenção das melhores condições possíveis de infraestrutura. E tem o que é melhor: um povo hospitaleiro, caloroso, trabalhador.
André Fufuca
Ministro do Esporte

Por conta de todas essas realidades, André Fufuca acredita no potencial de Fortaleza para ser uma das principais sedes da Copa do Mundo de 2027. O Mundial terá início no dia 24 de junho e vai até o dia 25 de julho de 2027, com a participação de 32 seleções.

“Eu tenho certeza que esse combo de realizações vai nos ajudar muito a ter como uma das melhores sedes da Copa do Mundo a cidade de Fortaleza”, disse o ministro em resposta à Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares.

