Fortaleza será ‘uma das melhores sedes da Copa do Mundo’, diz ministro do Esporte
André Fufuca falou sobre preparação da capital cearense para receber o Mundial
André Fufuca, ministro do Esporte, rasgou elogios a estrutura esportiva de Fortaleza, escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo feminina, em 2027. Em resposta ao Sistema Verdes Mares, o ministro destacou a infraestrutura da capital cearense.
“O Ceará é um dos estados do Brasil que tem das melhores estruturas esportivas, disparado. Temos grandes estádios com estrutura moderna, um centro olímpico que serve de formação que faz inveja a muitos estados, é um dos melhores disparado não só do país como da América do Sul”, destacou André Fufuca.
O Ceará, com toda a estrutura logística, turística e de esporte, não tem a mesma necessidade que tinha há 20 anos. Hoje tem um grande aeroporto que pode receber turistas de todo o mundo, uma estrutura hoteleira de fazer inveja, um dos melhores estádios do Brasil, dois times muito grandes, que ajuda na manutenção das melhores condições possíveis de infraestrutura. E tem o que é melhor: um povo hospitaleiro, caloroso, trabalhador.
Por conta de todas essas realidades, André Fufuca acredita no potencial de Fortaleza para ser uma das principais sedes da Copa do Mundo de 2027. O Mundial terá início no dia 24 de junho e vai até o dia 25 de julho de 2027, com a participação de 32 seleções.
“Eu tenho certeza que esse combo de realizações vai nos ajudar muito a ter como uma das melhores sedes da Copa do Mundo a cidade de Fortaleza”, disse o ministro em resposta à Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares.