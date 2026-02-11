Fifa revela ilustrações oficiais das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil
Competição terá início em 24 de junho de 2027
A Fifa lançou oficialmente as ilustrações das oito cidades-sede da Copa do Mundo feminina de 2027. Cada uma foi feita por artistas locais. No Brasil, vão receber jogos as seguintes capitais: além de Fortaleza, também Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O evento será realizado pela primeira vez num país da América do Sul.
Cada cidade tem quatro ilustrações diferentes, feitas por artistas de cada capital. O objetivo da Fifa era usar a arte para aproximar ainda mais o futebol e o torcer nas ruas. As imagens trazem representações urbanas, de comemoração e cenas épicas. A divulgação foi feita na contagem de 500 dias para o evento, no último dia 9 de fevereiro.
A competição terá a participação de 32 seleções. O evento tem início marcado para 24 de junho. O emblema, a música e o slogan oficiais já foram lançados. Você pode conferir aqui.
Além da capital cearense, através da Arena Castelão, outros sete estádios vão receber jogos: Maracanã, Neo Química Arena, Mineirão, Arena Pernambuco, Fonte Nova, Mané Garrincha e Beira-Rio.
VEJA ILUSTRAÇÕES
-
Fortaleza - Tereza De Quinta
-
Belo Horizonte - Massuelen Cristina
-
Brasília - Izzy Credo
-
Porto Alegre - Carla Barth
-
Recife - Bella Galvão
-
Paula Cruz - Rio de Janeiro
-
Aju Paraguassu - Salvador
-
Aline Bispo - São Paulo