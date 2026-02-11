Fifa revela ilustrações oficiais das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil

A Fifa lançou oficialmente as ilustrações das oito cidades-sede da Copa do Mundo feminina de 2027. Cada uma foi feita por artistas locais. No Brasil, vão receber jogos as seguintes capitais: além de Fortaleza, também Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O evento será realizado pela primeira vez num país da América do Sul.

Cada cidade tem quatro ilustrações diferentes, feitas por artistas de cada capital. O objetivo da Fifa era usar a arte para aproximar ainda mais o futebol e o torcer nas ruas. As imagens trazem representações urbanas, de comemoração e cenas épicas. A divulgação foi feita na contagem de 500 dias para o evento, no último dia 9 de fevereiro.

A competição terá a participação de 32 seleções. O evento tem início marcado para 24 de junho. O emblema, a música e o slogan oficiais já foram lançados. Você pode conferir aqui.

Além da capital cearense, através da Arena Castelão, outros sete estádios vão receber jogos: Maracanã, Neo Química Arena, Mineirão, Arena Pernambuco, Fonte Nova, Mané Garrincha e Beira-Rio.

VEJA ILUSTRAÇÕES

Fortaleza - Tereza De Quinta

Legenda: Artes da cearense Tereza De Quinta para a Copa do Mundo feminina de 2027. Foto: Tereza De Quinta/Divulgação Fifa

Belo Horizonte - Massuelen Cristina

Legenda: A artista Massuelen Cristina fez as artes que representam Belo Horizonte. Foto: Massuelen Cristina/Divulgação Fifa

Brasília - Izzy Credo

Legenda: A artista Izzy Credo fez as artes que representam Brasília. Foto: Izzy Credo/Reprodução Fifa

Porto Alegre - Carla Barth

Legenda: A artista Carla Barth fez as artes que representam Porto Alegre. Foto: Carla Barth/Reproução Fifa

Recife - Bella Galvão

Legenda: A artista Bella Galvão fez as artes que representam Recife. Foto: Bella Galvão/Divulgação Fifa

Paula Cruz - Rio de Janeiro

Legenda: A artista Paula Cruz fez as artes que representam o Rio de Janeiro. Foto: Paula Cruz/Reprodução Fifa

Aju Paraguassu - Salvador

Legenda: A artista Aju Paraguassu fez as artes que representam Salvador. Foto: Aju Paraguassu/Divulgação Fifa

Aline Bispo - São Paulo