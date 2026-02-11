Diário do Nordeste
Fifa revela ilustrações oficiais das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil

Competição terá início em 24 de junho de 2027

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Legenda: Artes da cearense Tereza De Quinta para a Copa do Mundo feminina de 2027.
Foto: Tereza De Quinta/Divulgação Fifa

A Fifa lançou oficialmente as ilustrações das oito cidades-sede da Copa do Mundo feminina de 2027. Cada uma foi feita por artistas locais. No Brasil, vão receber jogos as seguintes capitais: além de Fortaleza, também Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O evento será realizado pela primeira vez num país da América do Sul. 

Cada cidade tem quatro ilustrações diferentes, feitas por artistas de cada capital. O objetivo da Fifa era usar a arte para aproximar ainda mais o futebol e o torcer nas ruas. As imagens trazem representações urbanas, de comemoração e cenas épicas. A divulgação foi feita na contagem de 500 dias para o evento, no último dia 9 de fevereiro.

A competição terá a participação de 32 seleções. O evento tem início marcado para 24 de junho. O emblema, a música e o slogan oficiais já foram lançados. Você pode conferir aqui.

Além da capital cearense, através da Arena Castelão, outros sete estádios vão receber jogos: Maracanã, Neo Química Arena, Mineirão, Arena Pernambuco, Fonte Nova, Mané Garrincha e Beira-Rio. 

VEJA ILUSTRAÇÕES

  • Fortaleza - Tereza De Quinta

arte
Legenda: Artes da cearense Tereza De Quinta para a Copa do Mundo feminina de 2027.
Foto: Tereza De Quinta/Divulgação Fifa

 

  • Belo Horizonte - Massuelen Cristina

artes
Legenda: A artista Massuelen Cristina fez as artes que representam Belo Horizonte.
Foto: Massuelen Cristina/Divulgação Fifa

 

  • Brasília - Izzy Credo

artista
Legenda: A artista Izzy Credo fez as artes que representam Brasília.
Foto: Izzy Credo/Reprodução Fifa

 

  • Porto Alegre - Carla Barth

artes
Legenda: A artista Carla Barth fez as artes que representam Porto Alegre.
Foto: Carla Barth/Reproução Fifa

 

  • Recife - Bella Galvão

arte
Legenda: A artista Bella Galvão fez as artes que representam Recife.
Foto: Bella Galvão/Divulgação Fifa

 

  • Paula Cruz - Rio de Janeiro

arte
Legenda: A artista Paula Cruz fez as artes que representam o Rio de Janeiro.
Foto: Paula Cruz/Reprodução Fifa

 

  • Aju Paraguassu - Salvador

jogo
Legenda: A artista Aju Paraguassu fez as artes que representam Salvador.
Foto: Aju Paraguassu/Divulgação Fifa

 

  • Aline Bispo - São Paulo

arte
Legenda: Aline Bispo fez as artes que representam São Paulo.
Foto: Aline Bispo/Divulgação Fifa

