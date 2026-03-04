Neymar na Canarinho, sim!

O assunto é polêmico. Já escutei comentários favoráveis e desfavoráveis. Gente que ama Neymar. Gente que odeia Neymar. Alguns dizem que, se ele for convocado, não torcerão pela Seleção Brasileira. Outros afirmam que Neymar está em fim de carreira. E há também os que o chamam de ex-jogador.

Adoto uma postura moderada. Reconheço que o atacante santista não está no melhor de sua forma. Reconheço que não tem conseguido uma sequência convincente. Mas uma coisa ele tem e ninguém pode negar: elevada qualidade técnica e excepcional poder de improvisação.

Legenda: Neymar em ação com a camisa da Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Sou a favor da convocação de Neymar para disputar a Copa do Mundo. Se ele não alcançar as condições ideais para ser titular, ficará como opção para os 30 minutos finais ou para possíveis prorrogações. Sempre será uma preocupação a mais para os adversários.

Respeito os que são contra a convocação de Neymar. Tudo bem. Mas os que são a favor da convocação também devem ser respeitados. É assim a democracia. Que Neymar tenha o “Canto do Cisne”, trazendo o título mundial.

Críticas

Sei que o comentário inicial será alvo de muitas críticas. O índice de rejeição ao Neymar é grande. Ele realmente optou pelo caminho da badalação e deixou de lado o profissionalismo que deveria ter. Os resultados negativos na Seleção Brasileira também contribuíram para a rejeição.

Aposta

É lógico que, pela idade e pelas contusões, não há como ter de volta o Neymar dos belos tempos do Barcelona, nem o dos primeiros tempos no Santos. Mas acredito na aposta de um Neymar mais maduro, ainda capaz de, em lampejos, definir vitórias brasileiras.

Avaliação

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, somente convocará Neymar, se tiver a certeza de que o jogador ainda poderá contribuir para o êxito da Canarinho na Copa do Mundo. Não mais o Neymar como centro de todas as atenções, mas o jogador para entrar no momento certo, dependendo das circunstâncias da partida.

Lista

Quando chegar o dia da convocação final, toda a expectativa estará em torno do nome de Neymar. Se for convocado, haverá críticas. Se não for convocado, haverá críticas. Ele ainda é o jogador que mexe com as multidões. Nenhum outro atleta, por onde passa, recebe as atenções que o Neymar recebe. Ídolo é assim.

Conclusão

Daqui até lá, Neymar terá pouco tempo para se mostrar em condições de praticar um futebol à altura do exigido por Ancelotti. Se, sem lesões, tiver sequência no Santos, as possibilidades de convocação serão ampliadas. As polêmicas continuarão. Pelas circunstâncias, é natural que isso aconteça.