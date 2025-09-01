Ceará venceu um dos últimos seis jogos como mandante na Série A

O Ceará sofreu uma derrota amarga para o Juventude, no sábado (30), por 1 a 0 na Arena Castelão. Mais que o resultado negativo para um adversário considerado acessível e que não havia vencido nenhuma partida como visitante na Série A, o revés ressalta uma queda do desempenho da equipe em jogos como mandante. Dos últimos seis jogos na capital cearense, o Vovô ganhou somente um no Brasileiro.

No entanto, é justo também destacar que o Alvinegro ainda faz temporada positiva. Até o momento, o time sequer passou uma rodada na zona de rebaixamento. Porém, é importante lembrar a necessidade de uma boa campanha em casa visando se livrar do rebaixamento.

No início do torneio, o Vovô chegou a ser o melhor mandante da competição. Dos cinco primeiros duelos em que atuou sobre seus domínios, o Ceará ganhou quatro. A equipe superou Grêmio, Vasco, Sport e Vitória. Além disso, empatou uma vez contra o São Paulo. Neste momento, a equipe comandada por Léo Condé é apenas o 11° melhor mandante da elite nacional.

Como consequência da campanha negativa em casa, o Vovô viu a distância para o Z-4 diminuir. Agora, o Vovô está somente a quatro pontos da zona de rebaixamento e terá que se recuperar nos próximos jogos após a pausa para a Data Fifa.

O Ceará volta a campo somente no dia 14 de setembro, um domingo, a partir das 20h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio São Januário.

VEJA JOGOS DO CEARÁ COMO MANDANTE NA SÉRIE A:

Ceará 0 x 1 Juventude - 22ª rodada da Série A, 30/08

Ceará 1 x 0 Bragantino - 20ª rodada da Série A, 16/08

Ceará 1 x 1 Flamengo - 18ª rodada da Série A, 03/08

Ceará 0 x 2 Mirassol - 16ª rodada da Série A, 23/07

Ceará 0 x 1 Corinthians - 14ª rodada da Série A, 16/07

Ceará 0 x 1 Atlético Mineiro - 11ª rodada da Série A, 01/06

Ceará 2 x 0 Sport - 9ª rodada da Série A, 17/05

Ceará 1 x 0 Vitória - 7ª rodada da Série A, 03/05

Ceará 1 x 1 São Paulo - 6ª rodada da Série A, 26/04

Ceará 2 x 1 Vasco - 4ª rodada da Série A,15/04

Ceará 2 x 0 Grêmio - 2ª rodada da Série A, 05/04

