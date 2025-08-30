Vitória do Juventude sobre o Ceará foi a primeira do time gaúcho como visitante na Série A

O Ceará foi derrotado pelo Juventude na Arena Castelão por 1 a 0 neste sábado (30), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia de Vina e com a expectativa de seguir com a boa campanha jogando em casa, o Alvinegro foi superado pelo time gaúcho. O resultado representou os primeiros três pontos conquistados pelo Ju como visitante na competição nacional.

A campanha de recuperação do grupo Jaconero começou com a chegada do treinador Thiago Carpini. Mesmo assim, o Juventude é o pior visitante da Série A. Com 10 jogos disputados, o time gaúcho havia conquistado somente 4 pontos.

Além disso, das seis vitórias do Juventude na elite nacional, duas foram contra o Ceará, tendo vencido o Alvinegro por 2 a 1 no primeiro turno do torneio. Com o resultado positivo, o clube gaúcho saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa a 16ª posição.

VEJA RESULTADOS DO JUVENTUDE FORA DE CASA NA SÉRIE A:

Botafogo 2 x 0 Juventude - Rodada 2

Flamengo 6 x 0 Juventude - Rodada 4

Internacional 3 x 1 Juventude - Rodada 6

Fortaleza 5 x 0 Juventude - Rodada 8

Bragantino 1 x 0 Juventude - Rodada 10

Cruzeiro 4 x 0 Juventude - Rodada 15

Bahia 3 x 0 Juventude - Rodada 17

Santos 3 x 1 Juventude - Rodada 18

Vitória 2 x 2 Juventude - Rodada 20

Ceará 0 x 1 Juventude - Rodada 22

* Sob supervisão de Crisneive Silveira