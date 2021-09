Saiba quais são as plantas ideais para apartamento, inclusive se você tem pet

Com ou sem habilidade para cuidar de plantas, quase todo mundo quer ter um cantinho mais verde em casa, especialmente depois do isolamento e/ou distanciamento social a que fomos submetidos na pandemia de Covid-19. Mais do que decoração - uma possibilidade há muito explorada pelos designers de interiores -, a aposta nas plantinhas é fôlego de vida que buscamos nos poucos metros quadrados de apartamentos, e o investimento tem dado certo.

Pelo menos é o que compartilha a artista visual e jardineira curiosa Patrycia Rodrigues Martins, 29 anos. Ela começou a trabalhar com isso ainda no primeiro trimestre de 2019, por insistência do pai, que já estava investindo em uma loja com esse viés.

Patrycia Rodrigues Jardineira “Em casa comecei a plantar algumas coisas, como manjericão, pimenta e cactos. Tenho que confessar que comecei a trabalhar meio desgostosa, sabe?! Porque pra mim era mais um hobby, uma distração, mas me apaixonei com o tempo. O universo botânico é encantador e tem me ensinado muito sobre os processos da vida, paciência e tolerância”, admite.

Legenda: Plantas proporcionam decoração e bem-estar ao ambiente Foto: Kid Jr

Daí para uma mediação super bem-sucedida na pandemia foi fácil. Segundo Patrycia, a busca dos jardineiros de primeira viagem normalmente é por hortaliças, ervas medicinais e algumas frutíferas. Mas as ornamentais e, principalmente, as consideradas de proteção espiritual, como as tradicionais espada-de-São Jorge e comigo-ninguém-pode, ganharam destaque nesse período.

Legenda: Apesar de clássica, a comigo-ninguém-pode é bastante tóxica para pets Foto: Patrycia Rodrigues

“Além dessas, a procura por arruda, pimenteiras, samambaias e jibóias também cresceu consideravelmente”, enumera.

Cuidados antes de começar

Mas antes de sair adquirindo tudo que vê pela frente, na ânsia de tornar a vida no apartamento mais agradável, é importante estudar um pouco mais sobre o assunto. Para iniciar o cultivo de plantas nesse tipo de moradia, segundo Patrycia, primeiro é necessário analisar honestamente o espaço e a iluminação natural do ambiente. E o mais importante: verificar a sua disponibilidade para cuidar desse ser vivo.

Sim, porque tal como um pet, elas também precisam de cuidados. Aliás, se você tem algum animal de estimação, é importante atentar para uma convivência harmoniosa entre todos.

Legenda: Gergelim é "petfriendly" Foto: samthong school por Pixabay

gergelim ou milho de pipoca, assim os bichinhos terão uma opção pra ‘atacar’ quando sentirem a necessidade de comer umas plantinhas”, orienta. Patrycia Rodrigues Jardineira “Além de escolher plantas que não sejam tóxicas, é dificultar o acesso dos pets às plantas, com a ajuda de suportes ou banquinhos. Outra opção é fazer o cultivo de plantas que possam ser comestíveis, como, assim os bichinhos terão uma opção pra ‘atacar’ quando sentirem a necessidade de comer umas plantinhas”, orienta.

Plantas ideais

No quesito iluminação natural, a maioria dos apartamentos acaba não se enquadrando tanto, por isso as melhores plantas para esse tipo de ambiente, de acordo com Patrycia, são as classificadas como plantas de sombra.

Legenda: Begônias se adaptam bem às sombras Foto: Patrycia Rodrigues

“E aqui preciso lembrar que sombra não é escuridão! Existem espécies que, na natureza, vivem em climas mais úmidos e com luz filtrada pelas copas das árvores maiores. Alguns grupos como as aglaonemas e begônias possuem uma grande variedade de cores e formatos de folha”, indica.

Legenda: Aglaonemas tem grande variedade de cores e formatos Foto: Patrycia Rodrigues

A jardineira afirma ainda que as clássicas e atemporais comigo-ninguém-pode, espada-de-São-Jorge, antúrios, jibóias e samambaias também são ótimas opções, mas necessitam um pouco mais de atenção, pois as quatro primeiras são bastante tóxicas, já as samambaias não gostam de ambientes muito ventilados.

Legenda: Antúrios vão bem em arranjos ornamentais Foto: Patrycia Rodrigues

Patrycia Rodrigues Jardineira “A zamioculca é aquela que não pode faltar em nenhum apartamento, uma ótima opção para os jardineiros de primeira viagem por ser bastante resistente e necessitar de baixa manutenção. Ela se adapta bem até a ambientes mais escuros, onde outras não resistem, como o banheiro, por exemplo”, acrescenta.

Legenda: A zamioculca é perfeita para quem está começando Foto: Jürgen Diermaier por Pixabay

Já as bromélias, orquídeas e lírios da paz são plantas mais delicadas e que necessitam de mais cuidado e atenção. Mas se você já é experiente neste ramo, podem cair bem em suas mãos!

Legenda: A orquídea exige um pouco mais de "dedo verde" Foto: Maja Cvetojević por Pixabay

Ah, e não importa se a aventura vai começar ou continuar, nunca deixe de tirar todas as dúvidas com os especialistas no assunto na hora de adquirir, ok? A natureza agradece!

Legenda: Cada planta tem uma especificidade no que diz respeito à quantidade de água e iluminação Foto: Kid Jr

