Prefeitura de Fortaleza lança campanha nas redes sociais para incentivar adoção responsável de pets

Para incentivar a adoção responsável de cães e gatos resgatados em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura de Fortaleza lança, nesta terça-feira (17), nas redes sociais a campanha "Adotar é o Bicho".

O projeto consiste em publicações veiculadas nas mídias sociais da Prefeitura com fotos de pets disponíveis para adoção em instituições e lares temporários da capital.

A iniciativa é encabeçada pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa) em colaboração com ONGs e protetores de animais independentes.

Conforme o secretário Marcel Girão, a campanha é uma forma de contribuir com a atuação de entidades e pessoas que se dedicam à defesa dos animais. "Temos nos esforçado para que a Coepa seja sempre incentivadora do trabalho das ONGs de proteção animal, e todas elas poderão contar com nosso apoio neste sentido".

A campanha será veiculada no Instagram, no Facebook e no Twitter, redes nas quais a gestão municipal soma mais de 271 mil seguidores. Em abril, apenas o perfil no Instagram alcançou 1,3 milhão de contas, engajando 86 mil pessoas.

As publicações da campanha foram concebidas a partir de uma linguagem visual jovem, considerando a expressividade desse público nas redes sociais da Prefeitura. Nas peças gráficas, foram utilizados ícones de cães e gatos em uma combinação de cores vivas da paleta da Prefeitura, transmitindo a alegria que a adoção de um pet pode trazer para vida de alguém.

Vanessa Queiroga, Coordenadora de mídias sociais “Acredito que uma campanha sobre adoção, feita de forma humanizada, com descrições bacanas sobre os animais, possa estimular que aquela pessoa que já tem interesse em ter um bichinho, tenha a iniciativa

Mediação das adoções

O post de estreia da campanha" Adotar é o Bicho" reunirá fotos de cães e gatos das ONGs "Deixa Viver" e "Abrace", que proporcionam lar temporário a animais resgatados e promovem eventos de adoção.

Serão detalhadas informações como nome, idade e história do animal, além de traços da sua personalidade e dados sobre sua saúde.

As publicações vão informar ainda critérios básicos para os potenciais adotantes: ser maior de 18 anos, ter comprovante de residência e possuir condições de arcar com as despesas de um pet. Pessoas interessadas deverão entrar em contato por meio do número (85) 9 8814 8056, através do qual serão direcionadas para contatos das instituições responsáveis.

Para Gabriela Moreira, presidente da ONG Deixa Viver, a visibilidade promovida pela iniciativa ajuda “as ONGs e os protetores de animais a aumentarem seu número de adoções, o que possibilita resgatar novos animais”.