Erosão costeira: entenda o que é e veja praias afetadas

O fenômeno da erosão costeira pode ocorrer de forma natural, mas com o aumento das mudanças climáticas, a degradação passou a ocorrer de maneira mais intensa e agressiva, afetando o meio ambiente e a infraestrutura humana.

O professor de silvicultura Lamartine Soares Cardoso de Oliveira*, da Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca a responsabilidade do homem nesse processo.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Lamartine cita as consequências para as cidades, apontando formas de prevenção. A curto prazo, por exemplo, o docente ressalta a importância da construção de barreiras físicas e reposição de areia.

Legenda: A erosão costeira está relacionada com a redução da faixa de areia de uma região Foto: Shutterstock

O que é erosão costeira?

A erosão costeira consiste no fenômeno em que o mar "consome" a terra da costa. Com isso, a força das ondas, das correntes e do vento é capaz de realizar o desgaste de areia, rochas e vegetação. Além disso, também consegue degradar construções humanas como casas e outros estabelecimentos.

Quais as causas?

Lamartine detalhou que existe uma diferença entre a degradação natural em áreas conversadas e a degradação natural em áreas modificadas pelo homem.

"Um ambiente natural e conservado, ao sofrer uma degradação natural, tende a absorver o impacto sem sofrer mudanças drásticas, ajustando-se aos seus processos ecológicos. Isso ocorre porque esses ambientes têm anos de adaptação e evolução diante dos fatores ou agentes de degradação natural", afirma.

Dentre as causas naturais, estão:

Movimentos constantes das ondas;

Períodos chuvosos intensos;

Altas das marés e dos ventos.

No entanto, esses agentes naturais estão sendo mais intensos devido à crise climática e a ação dos homens.

Lamartine aponta que a modificação do ambiente pelo ser humano — que remove a vegetação nativa e modifica o ecossistema — é a principal causa da erosão costeira. São exemplos de outros fatores:

Construção de infraestrutura, dragagem e mineração;

Mudanças no curso dos rios, que causa alterações no ciclo natural de sedimentos que chegam à costa.

Consequências da erosão para as cidades

A erosão costeira está relacionada com a redução da faixa de areia das cidades litorâneas e a perda de cobertura vegetal e habitats naturais, afetando a biodiversidade de uma região.

A população, por sua vez, pode perceber a destruição da infraestrutura próxima da costa, assim como a redução do potencial turístico. Outros fatores enfrentados são: o aumento das inundações e a intrusão salina nos aquíferos.

Quais exemplos de erosão costeira no Ceará?

O Ceará é um estado que apresenta 47% da linha de costa sob processo erosivo, conforme dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O relatório detalha que alguns fatores influenciam esse cenário, como o aquecimento global e o aumento do nível do mar.

Legenda: Ao longo do litoral cearense, diversos empreendimentos já foram atingidos pelas marés; na foto, a praia dos Balbinos, em Cascavel Foto: Kid Jr.

Ao todo, 18 dos 20 municípios costeiros do Ceará apresentam algum risco de erosão em suas praias. No entanto, dois casos se destacam:

Beberibe;

Cascavel.

Enquanto Beberibe tem 45% da costa ameaçada, Cascavel registra 34%, segundo um estudo do Programa Cientista-Chefe Erosão Costeira, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) em parceria com a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).

Erosão costeira no Brasil

No Brasil, a erosão costeira é um fenômeno que atinge praias de diferentes regiões, evidenciado pelo recuo da linha de costa.

Um dos casos mais conhecidos é o da praia de Atafona, no distrito de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Na cidade, mais de 500 construções já foram atingidas.

Além disso, também foram notificadas ocorrências em:

Ilhéus, na Bahia;

Macaé, no Rio de Janeiro;

Ponta do Seixas, em João Pessoa, na Paraíba.

Como prevenir casos de erosão costeira?

O especialista Lamartine pondera que, para evitar a erosão, é necessário reduzir as atividades humanas em ecossistemas costeiros.

"Nas áreas com alto nível de modificações causadas pelo homem, como as zonas litorâneas urbanas, é necessário implementar ações de resposta a longo prazo com sustentabilidade ambiental, combinadas com ações de resposta imediata, embora estas últimas tenham baixa durabilidade". Lamartine Soares Cardoso de Oliveira Professor de Silvicultura

Dentre as ações que podem ser realizadas, estão:

Longo prazo: Recuperação e restauração ambiental, com reintrodução das espécies nativas;

Recuperação e restauração ambiental, com reintrodução das espécies nativas; Curto prazo: Construção de barreiras físicas e reposição de areia.

Legenda: Diversas medidas já foram testadas contra o avanço, incluindo paredões de pedras, mas poucas foram efetivas Foto: José Leomar

No Ceará, o que está sendo feito para controlar a erosão costeira?

Em reportagem do Diário do Nordeste sobre erosão costeira, o doutor em Ciências do Mar, Davis de Paula, havia detalhado a elaboração de um Plano de Contingência de Erosão Costeira.

O planejamento estava sendo organizado pelo Programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), no qual Davis faz parte. O objetivo é criar um produtor para nortear os agentes responsáveis em atenuar, trabalhar e estudar os problemas costeiros no Ceará.

*Lamartine Soares Cardoso de Oliveira, professor de silvicultura, assessor técnico em manejo da arborização e coordenador da Secretaria do Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutor em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília.