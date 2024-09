Brinco-de-princesa: veja como cuidar da planta comestível

A planta brinco-de-princesa, cujo nome científico é Fuchsia hybrida, costuma ser cultivada como planta ornamental, precisando ser deixada em meia sombra ou a pleno sol, com umidade no solo.

Uma curiosidade é que ela foi instituída como Flor Símbolo do Estado do Rio Grande do Sul, em 1998, conforme a Lei 38.400/1998.

Legenda: Planta costuma atrair beija-flores Foto: Shutterstock

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o engenheiro agrônomo José Itamar Frota Júnior* explicou que a brinco-de-princesa é uma planta que possui ramagem pendente e florescimento ornamental. Ela pode ser encontrada em jardins e projetos paisagísticos.

Além disso, os beija-flores costumam se aproximar das flores dela, então para quem deseja receber a visita desse pássaro dentro de casa, ela pode ser usada como decoração.

Quais os tipos de brinco-de-princesa?

Pertencente ao gênero Fucsia e à família das Onagraceae, essa planta pode ser encontrada em várias cores, que contrastam com os tons de verde das folhas, como:

Vermelha;

Branca;

Roxo;

Rosa.

Ela é conhecida por esse nome porque suas flores são pendentes em formato de sino duplo. Pela composição delicada e romântica, passou a ser intitulada de brinco-de-princesa.

Legenda: Planta deve ser mantida em solo com bastante nutriente Foto: Shutterstock

Quais os cuidados com a flor?

A planta pode ser plantada em um solo com bastante nutriente, além de ser cultivada a pleno sol. Em ambientes internos, deve ser deixada ao sol, ou em luz indireta, nas horas mais quentes do dia.

As variações dessa flor podem ser cultivadas em vasos ou jardineiras, mas o ideal é que seja mantida como planta pendente ou apoiada em suporte, e com solos bem drenados.

Como cultivar?

Para cultivar a brinco-de-princesa, é possível fazer o plantio em vasos de plástico ou diretamente no chão. Em relação ao solo, é preciso ter um substrato bem drenado e rico em matéria orgânica. Além disso, pode ser adubado com:

Bokashi (fertilizando de origem oriental);

Adubos químicos de boa qualidade;

Adubos ricos em matéria orgânica.

Como regar?

Assim como a gérbera, a brinco-de-princesa é uma planta que precisa de solo com boa drenagem, já que não pode ser encharcada.

É preciso regar de forma regular, para manter o solo úmido. Porém, em dias de muito sol ou com clima mais seco, é possível regar a planta diariamente.

Legenda: Planta brinco-de-princesa tem cores intensas e podem ser usadas em decoração Foto: Shutterstock

Como cuidar da folhagem?

Quem deseja cuidar da folhagem, tem que ter atenção às flores murchas e ramos muito longos.

Caso seja identificado algum desses problemas, é preciso fazer a remoção. Isso contribui com a forma da planta e estimula o nascimento de novas flores.

Onde colocar?

Essa planta aprecia o frio e se adequa em regiões com clima mais ameno. Sendo nativa de regiões de altitude do Brasil, ela costuma ser cultiva a meia sombra ou pleno sol.

Para que serve a planta?

A brinco-de-princesa é uma flor cultivada como planta ornamental. Serve para decorar a casa, mas também pode atrair beija-flores.

Legenda: A brinco-de-princesa pode ser encontrada em jardins e projetos paisagísticos Foto: Shutterstock

É comestível?

As folhas dessa planta são comestíveis, então pode ser utilizada como decoração de saladas e outros pratos.

Qual o significado?

Essa flor costuma ser associada ao amor e à admiração.

Como fazer muda de brinco-de-princesa?

Para fazer muda, é idel ter sementes ou pegar uma estaca da planta, normalmente um caule.

Legenda: Planta é muito utilizada para decoração Foto: Shutterstock

Onde comprar?

No caso da planta brinco-de-princesa, é possível procurar sementes ou mudas dela em floriculturas, supermercado ou locais especializados em produtos agropecuários.

*José Itamar Frota Júnior, engenheiro agrônomo paisagista e professor universitário. Especialista em Arquitetura de Interiores e paisagismo, mestre em engenharia agrícola e doutor em Biotecnologia.