Salada com frango: aprenda a fazer o prato

Limpe e lave o frango. Leve ao fogo uma panela com água, junte a cenoura, a cebola, o salsão, a salsa e o sal a gosto. Quando ferver, coloque o frango e cozinhe com a panela tampada, em fogo brando.

Lave os cogumelos, corte-os em fatias e coloque numa tigela com água fria e caldo de limão. Cozinhe depois em água com sal a gosto.

5

Uns 10 minutos antes de servir, arrume os pedaços de frango no centro de um prato redondo. Ao redor, coloque as rodelas de pepino. Corte os tomates e arrume-os, alternando com as fatias de cogumelo. Decore com as azeitonas.