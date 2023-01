Festival Costume Gourmet reúne 30 exposições com arte e gastronomia até domingo (22) em Fortaleza

Reunindo recursos tecnológicos para falar de arte e gastronomia, o Festival Costume Gourmet traz a premissa de ativar os sentidos da visão, audição, tato, olfato e paladar a partir desta sexta-feira (20) até domingo (22), no shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu.

O tema, inclusive, traz uma promessa: "A gastronomia como você nunca viu". No local, segundo a organização do evento, será possível interagir com obras de arte e até mesmo alimentos e bebidas dispostos como peças de museu. No fim, uma experiência completamente imersiva ao público.

Ao todo, 30 exposições estão disponíveis no espaço, localizado no Piso L3 do shopping. Os alimentos foram dispostos desde a origem, com representantes da agricultura, pecuária, laticínios, bebidas, frutos do mar, e outros, com a presença de elementos tecnológicos para completar a experiência de quem estiver presente.

Já na terceira edição, o festival Costume Gourmet é promovido pelo Mercadinhos São Luiz e diversos parceiros e, dessa vez, tem um objetivo diferente da proposta de degustar. Segundo a organização do evento, o público poderá saber sobre a origem dos ingredientes de um prato, como prepará-lo, como armazenar da forma correta e até curiosidades no consumo.

Legenda: Espaços misturam arte e gastronomia no mesmo evento Foto: divulgação

Desperdício de alimentos em pauta

Além da interatividade com a arte e os alimentos, o Festival Costume Gourmet terá espaço reservado para discutir o desperdício de alimentos.

A ideia, aponta a organização, é saber como evitar por meio de práticas de fácil aplicação no dia a dia. Nesse sentido, o esperado é que os participantes saibam mais sobre as opções de aproveitamento integral dos itens e projetos sociais que trabalham com esta causa.

Legenda: Painéis interativos estarão dispostos em todo o espaço do evento Foto: divulgação

Sinalizações, instruções, maneiras de como realizar a substituição dos plásticos descartáveis, além de coletores educativos também farão parte das atividades do evento.

Ao fim do evento, a proposta é fornecer ao público um relatório de impacto socioambiental, ressaltando a quantidade de CO2 evitado, o cálculo de toda a pegada de carbono do evento, números de árvores poupadas, economia de água, energia e entre outros, possíveis por meio das estratégias citadas no local.