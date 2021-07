Dia da Pizza é celebrado neste sábado (10): veja origem e promoções em Fortaleza

O Dia da Pizza é celebrado neste sábado (10) no Brasil e em diversos países. Doce, salgada, para compartilhar com amigos ou comer sozinho, a pizza é uma das maiores paixões culinárias ao redor do mundo.

Os motivos para celebrar o saboroso disco de massa em 10 de julho são diversos. Na Itália, o dia é comemorado desde 1889, quando o rei Umberto I e a rainha Margherita provaram uma pizza pela primeira vez, na Itália.

O sabor de recheio com ingredientes que remetiam às cores da bandeira italiana: mussarela (branco), tomate (vermelho) e manjericão (verde), receita de Rafaelle Esposito, ganhou o nome da rainha.

No Brasil, a data foi instituída primeiramente em São Paulo, em 1985, para marcar o último dia de um concurso estadual que elegeria das 10 melhores receitas de mussarela e marguerita.

Já os Estados Unidos, maiores consumidores do prato no mundo, comemoram seu Dia Nacional da Pizza em 9 de fevereiro.

Legenda: Dia da pizza é comemorado neste sábado (10) Foto: Shutterstock

Origem da pizza

Apesar de ser o prato mais tradicional da Itália, a pizza não tem origem completa no país. A história do alimento começou com os egípcios, os primeiros a desenvolverem a massa de farinha e água.

Também há registros históricos de que gregos, babilônios e hebreus consumiam uma mistura de trigo, amido e água assada em fornos rústicos, há milhares de anos

Na Idade Média, povos turcos muçulmanos também se alimentavam com a 'pizza dos fenícios' e levaram o alimento à Itália durante as Cruzadas. A pizza se popularizou primeiramente em Nápoles, adicionada de azeite e outros ingredientes baratos.

Foi na cidade que surgiu a primeira pizza redonda, adicionada de tomate, queijo e, em alguns casos, peixes. Com o aumento da procura, foi fundada a primeira pizzaria, a Antica Pizzeria Port’Alba, em 1830.

No fim da mesma década, o rei Umberto I e a rainha Margherita provaram pela primeira vez o prato, e a pizza se 'universalizou', deixando de ser um alimento das classes vulneráveis.

A pizza desembarcou no Brasil por meio dos imigrantes italianos, nas primeiras décadas do século XX. Inicialmente, era mais popular em São Paulo, mas ganhou o país a partir de 1950.

Promoções em Fortaleza

Para aproveitar o Dia da Pizza da melhor forma, pizzarias e restaurantes de Fortaleza estão realizando promoções. Confira:

Costa Mendes

Legenda: Costa Mendes realiza promoções para o dia da pizza Foto: Divulgação

Sabores com 30% de desconto:

Calabresa = R$ 27,99

Mussarela = R$ 16,10

Mista = R$ 16,10

Portuguesa = R$ 27,99

Marguerita = R$ 24,49

Promoção de modelos de óculos da Ferrovia, na compra de qualquer pizza ou participação do rodízio de pizzas e massas

Promoção válida nas lojas, apenas com comprovante da pizza da Costa Mendes nestes sábado (10) e domingo (11).

Endereços:

Av. Barão de Studart - 777, Aldeota⠀⠀

Rua Professor Costa Mendes - 609, Montese

Rua Raul Cabral - 103, Vila União

Delivery: (85) 3494-5050 (telefone e WhatsApp)

Recanto Pizzaria

Legenda: Recanto Pizzaria realiza promoções para o dia da pizza Foto: Divulgação

Sabores por R$ 25 (delivery ou retirada)

Calabresa

Bacon

Mista

Dois queijos

Baiana

Frango

Pizzas com borda de requeijão ou cheddar + refrigerante 1L (promoção válida para aplicativos de entrega)

Calabresa

Bacon

Mista

Mussarela

Dois queijos

Baiana

Marguerita

Endereço: Rua Coronel João Carneiro, 222 - Bairro de Fátima

Telefones: (85) 3226-5187 e (85) 3062-0566

Villa Roma

Legenda: Pizzaria Villa Roma oferece descontos no dia da pizza Foto: Divulgação

Desconto de 10% no combo pizza + refrigerante, com variação no valor de acordo com o sabor

Endereço: Rua Professor Dias da Rocha, 430, Meireles

Empório de Fátima

Pizza grande por R$ 24,99 em quatro sabores:

Mussarela

Calabresa

Marguerita

Frango com catupiry

Endereço: Av. Deputado Oswaldo Studart, 250 - Bairro de Fátima

Pedidos e delivery: (85) 3444-4000

WhatsApp: (85) 3257-3000

Leggerissima Pizza/La Bella Italia

Todas as pizzas com 20% de desconto, via pedido no Ifood (promoção válida para todo o mês de julho)

Cupom: “LEGGERISSIMA PIZZA”

Endereço: Av. Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema

Telefone/WhatsApp: (85) 3219-2166